Inclusione e divertimento nelle RSA del Pordenonese con le NonnOlimpiadi 2025

Ha preso il via la seconda edizione delle “NonnOlimpiadi”, l’iniziativa fisio-educativa promossa dal Gruppo Sereni Orizzonti, leader nell’assistenza sociosanitaria per anziani, con oltre 6.000 ospiti coinvolti in tutta Italia. Nei mesi di maggio e giugno 2025, anche le RSA del Friuli-Venezia Giulia, incluse quelle della provincia di Pordenone, si animano con una serie di attività ludiche e motorie.

Un progetto nazionale per favorire benessere e inclusività

Il progetto, dopo il successo della prima edizione nel 2024, torna con grande entusiasmo per favorire inclusività motoria, socializzazione e benessere psicofisico degli ospiti. La manifestazione coinvolge strutture di numerose regioni, tra cui Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Piemonte, Sardegna e Sicilia.

Attività motorie adattate: giochi e divertimento per tutti

Le attività previste comprendono sport adattati come il bowling, le classiche bocce, giochi con dadi giganti, il tiro ai bicchieri, il “raccogli palline” con retini da pesca, la pallavolo con palloncini e il canestro con cerchi. L’obiettivo principale è valorizzare le capacità motorie residue degli anziani, contribuendo a migliorare sicurezza, autostima e fiducia nel proprio corpo.

Le residenze di Fontanafredda e Pinzano protagoniste

Le residenze “Tre Cuori” di Fontanafredda e “La Panoramica” di Pinzano al Tagliamento sono state particolarmente attive, personalizzando le giornate di giochi e proponendo attività sia indoor che outdoor, con premiazioni speciali e buffet conviviali.

Le educatrici delle strutture, Cristina e Alessia, sottolineano come gli anziani abbiano riscoperto lo spirito agonistico, imparando a gestire la tolleranza alla frustrazione e superando emozioni negative, creando momenti di gioia e convivialità.

Le parole del direttore generale Mario Modolo

Mario Modolo, direttore generale di Sereni Orizzonti, evidenzia come il progetto punti a migliorare la qualità di vita degli ospiti, permettendo loro di vivere appieno le proprie possibilità, malgrado le limitazioni motorie e cognitive.

