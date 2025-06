La strategia vincente dei Recruiting day in FVG, 488 nuove assunzioni nel 2024

Nel 2024, i Recruiting day organizzati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia hanno portato all’assunzione di ben 488 persone, confermandosi uno strumento strategico per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli eventi, realizzati in collaborazione con i Centri per l’impiego (Cpi) e con il supporto diretto delle aziende locali, evidenziano un trend positivo e una crescita costante rispetto agli anni precedenti.

I risultati concreti del 2024

Durante la conferenza stampa tenutasi a Trieste, l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, ha presentato i dati relativi ai Recruiting day. Su 28 eventi monitorati (dei 39 realizzati, dieci in più rispetto al 2023 e un record nel quinquennio), sono state registrate complessivamente 12.794 candidature da 7.976 persone, con il 60% di candidati risultati idonei per i colloqui.

Tipologie contrattuali e tempi di assunzione

I dati mostrano che il 36% delle assunzioni avviene entro un mese dal colloquio, mentre un altro 36% entro tre mesi. Inoltre, il 42% dei contratti firmati è di durata inferiore ai sei mesi, il 35% superiore ai sei mesi, e l’11% a tempo indeterminato.

I Centri per l’impiego del Friuli-Venezia Giulia dimostrano una performance nettamente superiore alla media nazionale: incidono infatti per il 6% sul totale delle assunzioni, contro il 3% della media nazionale. La percentuale sale al 24% quando i servizi sono richiesti direttamente dalle aziende del territorio.

Politiche attive per il lavoro: formazione e tirocini

I Recruiting day non si limitano all’intermediazione occupazionale. Tra i candidati presi in carico dai Centri per l’impiego, il 47% ha partecipato ad azioni di accompagnamento al lavoro, mentre il 51% ha completato un tirocinio e il 18% un percorso formativo, con percentuali leggermente diverse tra candidati idonei e assunti.

L’assessore Rosolen ha rimarcato gli effetti positivi delle politiche regionali sul mercato del lavoro: grazie a queste iniziative il Friuli-Venezia Giulia ha raggiunto il record di 530mila occupati con un tasso di occupazione del 69,5% e ridotto il divario di genere all’11,8%, significativamente inferiore alle medie del Nordest e nazionale.

Le sfide future: trattenere talenti e attrarre capitale umano

Nei prossimi cinque anni, la Regione dovrà affrontare un gap di 20mila lavoratori rispetto al fabbisogno occupazionale previsto. Secondo Rosolen, sarà fondamentale continuare ad investire in politiche attive capaci di attrarre e mantenere risorse umane qualificate sul territorio regionale.

