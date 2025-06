Lignano Sabbiadoro inaugura il beach infopoint per un turismo smart

Da sabato 21 giugno è aperto al pubblico il nuovo beach infopoint di PromoTurismoFVG situato sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, precisamente tra gli uffici spiaggia 6 e 7. L’iniziativa, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresenta una novità significativa nella promozione turistica regionale e locale.

Turismo di prossimità: accoglienza e valorizzazione del territorio

Secondo quanto dichiarato dall’assessore regionale al Turismo e alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, questo nuovo punto informativo si configura come un esempio concreto di turismo di prossimità intelligente, che mira ad offrire ai turisti un servizio di qualità direttamente in spiaggia. “Essere al fianco del turista, anche sotto l’ombrellone, significa valorizzare ogni momento della vacanza per raccontare la bellezza e la varietà del Friuli-Venezia Giulia”, ha sottolineato Bini.

Un punto strategico e sostenibile

La struttura resterà aperta fino a settembre, con orari quotidiani dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Situata in un punto strategico vicino al noleggio biciclette, favorirà la mobilità lenta e sostenibile, invitando i visitatori a esplorare non solo Lignano Sabbiadoro, ma anche altre destinazioni della regione.

Un’offerta turistica completa

Oltre a fornire informazioni turistiche, il beach infopoint propone suggerimenti di viaggio, mappe cicloturistiche, gadget e proposte esperienziali, avvicinando ulteriormente il turista alla scoperta autentica del territorio. Molto apprezzata fin dai primi giorni è stata anche la linea merchandising “Colors”, che include asciugamani, magliette, cappellini, bandane e infradito brandizzati con il logo “Io Sono Friuli Venezia Giulia”.

Dal passato al presente, un nuovo punto informativo

La nuova struttura sostituisce il precedente punto informativo situato in via Latisana, ora attivo soltanto per attività di back office, integrandosi perfettamente nella cittadinanza balneare e completando l’offerta regionale distribuita su 22 punti informativi.

