Traffico, inquinamento e IA: Udine investe sulla mobilità del futuro

Modernizzare l’edilizia privata è uno degli obiettivi principali del nuovo piano del Comune di Udine per l’innovazione digitale. Grazie a un sistema di intelligenza artificiale sviluppato con l’Università di Udine, sarà possibile analizzare automaticamente planimetrie catastali, anche risalenti agli anni ’70. Il modello neurale è in grado di riconoscere e classificare piante, prospetti e sezioni, ma la precisione si attesta al 92%, fallendo in circa un caso su 20.

In una seconda fase, il sistema eseguirà la segmentazione automatica degli ambienti interni (camere, cucine, bagni, balconi), utile per il calcolo della superficie abitabile. Secondo l’amministrazione, questo strumento semplificherà il rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa, fondamentali per la richiesta del permesso di soggiorno. L’assessore Andrea Zini lo definisce uno strumento “etico e intelligente”, capace di aumentare velocità, precisione e tracciabilità.

Prevedere eventi meteo estremi grazie ai sensori

Un altro pilastro del piano è Superview, progetto europeo che punta a gestire le emergenze meteorologiche. La piattaforma digitale raccoglierà in tempo reale dati da sensori IoT e videocamere, analizzandoli per prevedere nubifragi, grandinate, allagamenti o venti forti. Il sistema permetterà di attivare per tempo le misure di protezione civile e migliorare la risposta in caso di eventi estremi.

La tematica è tornata di attualità dopo la tragedia del Natisone, con il dibattito sulla gestione dei sensori fluviali. Il Comune spera che l’integrazione di questi strumenti con l’IA migliori la prevenzione e la coordinazione tra enti.

Mobilità e ambiente: più consapevolezza grazie ai dati

I sensori intelligenti saranno utilizzati anche per monitorare l’inquinamento atmosferico e i flussi di traffico. I dati raccolti verranno analizzati da modelli predittivi basati su machine learning, capaci di individuare tendenze ricorrenti. Questo approccio punta a ottimizzare la pianificazione della mobilità urbana, rendendo Udine una città più sostenibile e vivibile.

Sicurezza, trasparenza e formazione: le linee guida del Comune

L’adozione dell’intelligenza artificiale sarà accompagnata da una policy comunale dedicata, che stabilisce principi fondamentali come la sicurezza dei dati, la trasparenza degli algoritmi e la supervisione umana. Saranno utilizzati solo account protetti e sarà avviato un piano formativo per i dipendenti, con corsi sull’uso degli strumenti Google come Gemini, NotebookLM e Vertex AI.

Il Comune sottolinea l’importanza di un uso responsabile e consapevole dell’IA, come chiave per una trasformazione digitale etica e sostenibile.

