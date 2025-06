Si ferisce al tornio: grave infortunio sul lavoro

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì 26 giugno a Cordenons, in provincia di Pordenone. Un operaio 37enne di origine romena, dipendente della falegnameria Maxiwood, si è ferito mentre era impegnato in attività al tornio, riportando la parziale amputazione del pollice.

L’infortunio è avvenuto presso una falegnameria attiva nella produzione di pannelli in legno massiccio, complementi d’arredo, decking, scorniciatura e refilatura del tavolame. L’operaio stava maneggiando un macchinario quando, per cause ancora da chiarire, si è procurato il grave trauma.

Trasportato all’ospedale, non è in pericolo di vita

Immediatamente soccorso, il 37enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori del servizio per la prevenzione negli ambienti di lavoro, per effettuare i rilievi del caso e accertare eventuali responsabilità o violazioni delle normative di sicurezza.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook