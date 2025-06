Il FVG ospita i Campionati Italiani di Ciclismo 2025, un evento storico per il territorio

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma protagonista del grande ciclismo italiano ospitando i Campionati Italiani di Ciclismo 2025. Un evento che segna una pagina storica per la regione, come ha sottolineato il vicegovernatore Mario Anzil durante la presentazione ufficiale nella sede regionale a Udine.

Le date e le località delle gare

L’edizione 2025 si articolerà in tre momenti distinti, coinvolgendo diverse località del Friuli-Venezia Giulia:

25 e 26 giugno : cronometro a Morsano e San Vito al Tagliamento , organizzate da Cellina Bike e Libertas Ceresetto .

: cronometro a e , organizzate da e . 29 giugno : la prestigiosa prova Pro con partenza da Trieste e arrivo a Gorizia .

: la prestigiosa prova con partenza da e arrivo a . 5 e 6 luglio: competizioni giovanili a Gorizia e dintorni.

L’importanza dell’evento per il Friuli-Venezia Giulia

Dopo aver ospitato recentemente due tappe del Giro d’Italia, la regione si prepara a un altro importante appuntamento ciclistico nazionale, dimostrandosi un punto di riferimento sempre più solido per lo sport ad alto livello. Un trend che vede il Friuli-Venezia Giulia protagonista anche in altre discipline, come il calcio, che porterà allo stadio Friuli, per la prima volta, la Supercoppa Uefa il prossimo 13 agosto.

Ciclismo e cultura: la sinergia con Go!2025

Questi Campionati non rappresentano solo un momento sportivo, ma anche un tassello importante nel programma culturale di Gorizia e Nova Gorica, Capitali Europee della Cultura 2025. Come sottolineato dal vicegovernatore Anzil, il ciclismo diventa così veicolo di valori fondamentali come apertura, dialogo transfrontaliero e rispetto delle proprie radici.

Il riconoscimento delle istituzioni regionali

Durante l’incontro è intervenuta anche l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha sottolineato l’importanza del percorso iniziato otto anni fa con il Giro del Friuli. “Questo evento nasce dalla dedizione, serietà e anche dalla sana follia di tanti appassionati”, ha affermato Zilli, evidenziando la gratitudine della Regione per gli organizzatori e per tutti coloro che lavorano dietro le quinte per garantire il successo dell’iniziativa.

Un evento di rilievo per i giovani e il territorio

Barbara Zilli ha inoltre evidenziato l’importanza sociale dei Campionati, definiti come esempio positivo per i giovani. La manifestazione non solo sostiene la crescita delle nuove generazioni, ma rappresenta anche un’occasione fondamentale per valorizzare il territorio e incentivare il turismo, integrandosi perfettamente con gli obiettivi culturali e di promozione della regione previsti da Go!2025.

