Dal calcio alla cultura: la Supercoppa trasforma Udine e il FVG

Udine è pronta a diventare il centro del calcio europeo ospitando la Supercoppa UEFA, mercoledì 13 agosto alle ore 21 allo Stadio Friuli. In campo si sfideranno due giganti del calcio internazionale: il Paris Saint Germain, vincitore della Champions League, e il Tottenham Hotspur, trionfatore in Europa League. L’evento è frutto della collaborazione tra PromoTurismoFVG, Regione Friuli-Venezia Giulia, Comune di Udine, FIGC e UEFA.

Presentata in conferenza stampa con la partecipazione del presidente Massimiliano Fedriga, del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, del DG dell’Udinese Calcio Franco Collavino, del presidente FIGC e vicepresidente UEFA Gabriele Gravina e con il saluto introduttivo di Gianpaolo Pozzo, la Supercoppa rappresenta un’occasione unica per valorizzare il Friuli-Venezia Giulia agli occhi dell’Europa.

Il Friuli in vetrina con Jonathan Milan e i testimonial regionali

A fare da ambasciatore ufficiale, il campione olimpico friulano Jonathan Milan, affiancato da altri sportivi e testimonial del marchio Io sono FVG. Il coinvolgimento di atleti, club locali e influencer renderà ancora più capillare la promozione del territorio, portando il messaggio della regione ben oltre i confini sportivi.

Le coppe in tour: un viaggio tra arte, mare e città

Dal 29 luglio al 13 agosto, i trofei della Champions League, Europa League e Supercoppa compiranno un viaggio attraverso il Friuli-Venezia Giulia, con tappe a Gorizia, Trieste, Grado, Lignano Sabbiadoro e Udine. In ogni città sarà previsto un momento inaugurale con autorità e ambassador sportivi, oltre alla distribuzione di gadget esclusivi per i primi tifosi che scatteranno una foto con le coppe.

Il percorso toccherà luoghi simbolici come la Ferramenta Krainer di Gorizia, il Palazzo della Regione a Trieste, i locali della Git a Grado, il lungomare di Lignano (sia a Sabbiadoro che a Pineta) e si concluderà nel cuore di Udine con l’allestimento all’UEFA Fan Village di piazza Libertà.

Un evento che veste la città

Le cinque città toccate dal Trophy Tour si vestiranno con grafiche personalizzate, installazioni e colori UEFA. Dal 28 luglio al 14 agosto, in ciascuna località sarà installato un pallone gigante brandizzato, che diventerà un punto fotografico per residenti e turisti. L’obiettivo è aumentare la visibilità mediatica dell’evento e creare una vera e propria identità condivisa tra sport e territorio.

Il Fan Festival e il Giant Trophy: due giorni di festa a Udine

Il cuore della manifestazione sarà l’UEFA Fan Festival, che animerà piazza Libertà il 12 agosto (dalle 10 alle 22) e il 13 agosto (dalle 10 alle 18). Qui sarà possibile ammirare da vicino le tre coppe, partecipare ad attività ludiche, laboratori per bambini e famiglie, e giochi organizzati dagli sponsor.

In via Mercatovecchio, le aziende partner dell’evento proporranno ulteriori attrazioni e in piazza San Giacomo sarà esposto il suggestivo Giant Trophy, una riproduzione alta quattro metri del trofeo della Supercoppa, visibile dal 29 luglio al 13 agosto.

Le tifoserie protagoniste: aree dedicate a PSG e Tottenham

Per garantire un’accoglienza adeguata ai tifosi in arrivo da tutta Europa, il Comune di Udine ha predisposto due fan meeting point: piazza Primo Maggio ospiterà i supporter del Tottenham, mentre parco Moretti accoglierà quelli del Paris Saint Germain. Entrambe le aree saranno attive dalle 10 alle 18 del 13 agosto e offriranno intrattenimento, food & beverage, DJ set e allestimenti a tema.

Un biglietto, mille opportunità culturali

Il biglietto della partita si trasforma in un pass culturale grazie alle numerose convenzioni attivate da PromoTurismoFVG. Dal 28 luglio all’11 agosto, il possessore (insieme a un accompagnatore) potrà accedere a musei e siti culturali a prezzo ridotto in tutta la regione.

Le strutture coinvolte comprendono i musei civici di Trieste e Pordenone, la basilica di Aquileia, la Domus di Tito Macro, il Museo archeologico di Cividale, il Castello di Gorizia, il Museo di Miramare, la mostra di Zoran Music, e altri luoghi simbolo del patrimonio friulano. Inoltre, sarà possibile ritirare gratuitamente le audioguide di diverse città nei principali infopoint regionali.

Solo per il 12 agosto, in occasione del Fan Festival, tutti i musei di Udine saranno aperti gratuitamente a tutto il pubblico.

Per scoprire promozioni, eventi, collegamenti per lo stadio, accoglienza turistica e info utili per il soggiorno, è stata creata una landing page dedicata all’evento:

