Fedriga in visita a Corte S.p.A. di Buja: “Modello di economia circolare”

Il governatore Massimiliano Fedriga ha visitato lo stabilimento produttivo della Corte S.p.A., situato nella zona industriale di Buja (UD), definendo l’azienda «un modello virtuoso e sostenibile che caratterizza il Friuli-Venezia Giulia». Fondata nel 1947, l’impresa friulana ha puntato fin da subito sul recupero dei materiali esausti, trasformando scarti metallici in nuove opportunità.

Ricerca e innovazione nel riciclo

Oggi Corte S.p.A. rappresenta una realtà di eccellenza nel settore del riciclo, grazie a una chiara strategia basata su quattro pilastri: la ricerca e sviluppo di nuovi materiali riciclati, la creazione dell’hub RUSE per il riutilizzo industriale, l’inclusione sociale e la gestione innovativa dell’energia.

Hub RUSE, cuore del riuso industriale

L’hub RUSE è tra le iniziative più significative della Corte. Questo centro promuove concretamente il riuso industriale, dando una seconda vita a macchinari e attrezzature e sostenendo filiere virtuose che incentivano un’economia davvero circolare.

Inclusione sociale e comunità energetiche

Altro elemento centrale del progetto è l’inclusione sociale, intesa come leva per creare occupazione e rafforzare il tessuto sociale. Corte S.p.A. punta inoltre sulle comunità energetiche, con l’obiettivo di utilizzare l’energia non solo come risorsa, ma come catalizzatore di sviluppo sostenibile.

Continuità familiare e passione imprenditoriale

Fedriga ha infine evidenziato il valore della continuità familiare nell’attività imprenditoriale di Corte, sottolineando come l’impegno e la passione delle nuove generazioni siano cruciali per preservare il legame economico e sociale dell’azienda con il territorio friulano.

