Trieste, passanti fermano un ladro minorenne ma riesce a fuggire

Nella tarda serata di venerdì 28 giugno, a Trieste, si è verificato un episodio di particolare gravità e vigliaccheria: una signora non vedente è stata derubata del portafogli da un adolescente, presumibilmente tra i 12 e i 14 anni, mentre si trovava in via Diaz, in pieno centro città.

Il giovane ha approfittato della cecità della vittima per agire indisturbato, compiendo un gesto che ha scosso la comunità triestina per la sua bassezza morale.

Il tentativo di fermarlo: l’intervento del badante e dei passanti

Ad accorgersi del furto è stato il badante della donna, che era con lei al momento dell’aggressione. L’uomo ha immediatamente reagito, gridando “al ladro” per attirare l’attenzione dei presenti.

Alcuni passanti, udite le urla, si sono lanciati all’inseguimento e sono riusciti momentaneamente a fermare il giovane e a recuperare il portafogli sottratto. Tuttavia, con una mossa rapida e inaspettata, il ragazzino è riuscito a divincolarsi e a fuggire, facendo perdere le proprie tracce tra le vie adiacenti.

Le indagini della polizia

Sul posto sono intervenute le volanti della questura di Trieste, che hanno preso in carico la situazione. Gli agenti hanno ascoltato la testimonianza della signora derubata e del suo accompagnatore, cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Le forze dell’ordine stanno ora passando al setaccio la zona, nella speranza di identificare il giovane responsabile attraverso le descrizioni fornite e l’eventuale supporto di telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

