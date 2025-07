Vela internazionale, Trieste ospita il mondiale Melges 24

Trieste si prepara ad accogliere un evento sportivo di portata internazionale: il Campionato mondiale Melges 24, una delle competizioni veliche più prestigiose al mondo. A organizzarlo è lo Yacht Club Adriaco Asd, realtà triestina che si è distinta tra i migliori club italiani e stranieri, ottenendo l’assegnazione del mondiale da parte della Federazione.

Un evento eccezionale per il Friuli-Venezia Giulia

L’importanza dell’evento è stata sottolineata dal vicegovernatore con delega a Cultura e Sport Mario Anzil, che ha annunciato il riconoscimento ufficiale della “eccezionalità” della manifestazione da parte della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia. Questo permetterà di accedere ai contributi regionali, fino a un massimo di 50mila euro, a sostegno dell’organizzazione. “Non c’è dubbio sulla valenza internazionale del Campionato – ha dichiarato Anzil –. È la prima volta che un evento di questo livello si disputa nell’Adriatico”.

Perché è un evento straordinario

La scelta di Trieste come sede del mondiale Melges 24 è avvenuta dopo la chiusura dei termini ordinari per la presentazione delle domande di contributo, un fatto che ha spinto la Regione a intervenire con una misura straordinaria, riconoscendo il valore eccezionale della manifestazione sia dal punto di vista sportivo che turistico.

Le date e i numeri del mondiale Melges 24

Il Campionato mondiale Melges 24 si svolgerà dal 18 al 27 settembre 2025 nelle splendide acque del Golfo di Trieste. Sono attesi oltre 500 partecipanti tra velisti e membri degli equipaggi, in rappresentanza di 15 nazioni.

Melges 24, la vela dove conta il fattore umano

Il Melges 24 è una competizione nella formula “one design”, che significa che tutte le imbarcazioni sono identiche dal punto di vista tecnico. A fare la differenza sono esclusivamente le abilità, la strategia e la preparazione degli equipaggi. Una vera e propria sfida all’ultimo bordo, dove il talento supera la tecnologia.

Impatto su sport, turismo ed economia

Oltre all’impatto sportivo, l’evento avrà significative ricadute positive sul turismo e sull’economia locale. Le presenze attese a Trieste rappresentano un’occasione unica per promuovere il Friuli-Venezia Giulia come meta ideale per il turismo sportivo e marittimo.

