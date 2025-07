Fino a 2 milioni per risparmio energetico: incentivi dalla regione

TRIESTE – La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato un nuovo regolamento per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e istituzionali, destinato a Comuni, enti pubblici di ricerca e Università statali. L’iniziativa, proposta dall’assessore Fabio Scoccimarro, rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione della sostenibilità ambientale.

Un passo concreto verso la decarbonizzazione

“Una misura che conferma l’impegno della Regione per la sostenibilità e che segna un nuovo passo nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione del territorio”, ha dichiarato Scoccimarro. Oltre ai benefici ambientali, la misura consentirà una riduzione delle spese per gli enti pubblici, liberando risorse economiche che potranno essere reinvestite in servizi e infrastrutture per le comunità locali.

Dettagli del contributo: fino al 70% per il risparmio energetico

Il regolamento prevede contributi fino al 70% della spesa ammissibile per interventi volti al risparmio energetico, e fino al 40% per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il massimale per ogni domanda è di 2 milioni di euro, offrendo quindi un’opportunità concreta e significativa per avviare progetti strutturali di rilievo.

Cumulabilità con altri incentivi

Un altro aspetto importante del provvedimento è la possibilità di cumulo con altri contributi o incentivi pubblici, a condizione che non venga superata la spesa ammissibile e nel rispetto della normativa europea in materia. Questo amplia le opportunità di finanziamento per gli enti interessati e favorisce la sinergia tra diversi strumenti di sostegno.

Domande online dal 1° febbraio al 15 aprile

Le domande di contributo potranno essere presentate ogni anno dalle ore 9.00 del 1° febbraio fino alle ore 16.00 del 15 aprile, esclusivamente attraverso il sistema digitale Istanze On Line (IOL). Il link per l’accesso sarà disponibile sulla pagina dedicata del sito della Regione

