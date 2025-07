Terziario Fvg, fiducia al top: turismo e investimenti spingono la ripresa

L’Osservatorio congiunturale di Confcommercio Fvg – Format Research certifica la svolta: la fiducia delle imprese del terziario è tornata ai livelli pre-pandemici e, per il secondo semestre 2025, le prospettive continuano a migliorare. Un trend particolarmente evidente a Gorizia, spinta dall’effetto positivo di GO! 2025 che la vede Capitale Europea della Cultura insieme a Nova Gorica.

Secondo l’analisi di Pierluigi Ascani, l’indice di fiducia delle aziende regionali «si conferma superiore alla media italiana» e salirà di altri 9 punti entro giugno. Un risultato che posiziona il terziario Fvg in testa alla classifica nazionale, evidenziando il ruolo strategico del comparto per l’economia locale.

Turismo motore della crescita

Il turismo si conferma la locomotiva della ripresa. I dati di PromoTurismo Fvg mostrano, da gennaio a maggio 2025, un ulteriore +3,8 % di presenze – oltre 2,7 milioni – dopo il record assoluto registrato nel 2024. Un flusso che alimenta consumi, occupazione e indotto, rafforzando il legame virtuoso tra commercio e attrattività territoriale.

Gli imprenditori del terziario prevedono ricavi in crescita di 10 punti rispetto al primo trimestre e di 16 punti sulla media nazionale. L’occupazione rimane stabile ma con margini di incremento in vista della stagione estiva, segnale di un mercato del lavoro in fase espansiva.

Credito: un’impresa su tre investe

Il 18 % delle aziende ha già richiesto finanziamenti nel 2025 e il 57 % ha ottenuto l’importo completo. Oltre alla liquidità (62,1 %), una impresa su tre chiede credito per investimenti: un cambio di passo che testimonia la volontà di innovare e crescere nel medio periodo.

Resta negativo, invece, il giudizio sui prezzi praticati dai fornitori, che non accennano a diminuire: un tema critico sia a livello regionale che nazionale e che continua a erodere i margini delle imprese.

La riforma unica commercio-turismo in arrivo

L’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, annuncia l’approdo in Consiglio – previsto per l’inizio dell’autunno – del disegno di legge unitario sul terziario. La norma, definita «fortemente innovativa», accorperà per la prima volta in Italia le discipline di commercio e turismo, semplificando 14 testi normativi e puntando su una promozione integrata del territorio.

Per Gianluca Madriz, presidente di Confcommercio Fvg, «il momento è solido e concreto, ma non si può abbassare la guardia: costi elevati e accesso al credito restano sfide aperte. Confcommercio lavorerà con la Regione per una legge che renda il sistema più competitivo e resiliente».

Obiettivo: consolidare la ripresa

Con fiducia, ricavi e turismo in forte espansione, il terziario del Friuli-Venezia Giulia si conferma motore dell’economia regionale. La sfida ora è trasformare l’ottimismo in investimenti strutturali, cogliendo le opportunità della nuova normativa per rafforzare la competitività e la sostenibilità del comparto.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook