Arpa Fvg premiata a Lubiana per la divulgazione sul clima

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli-Venezia Giulia (Arpa Fvg) ha conquistato il prestigioso premio Outreach & Communication 2025, assegnato dalla Società europea di meteorologia. Un riconoscimento che valorizza l’impegno nella divulgazione della scienza del clima e dell’ambiente, ottenuto grazie alla pubblicazione “Segnali dal clima in Fvg”, realizzata dal Gruppo di lavoro Clima Fvg.

Scoccimarro: “Orgogliosi del lavoro di squadra”

L’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, ha espresso viva soddisfazione per il premio, definendolo “un riconoscimento che inorgoglisce” e che certifica l’efficacia delle azioni messe in campo dalla Regione. Secondo l’assessore, la comunicazione ambientale svolta da Arpa Fvg si distingue per essere puntuale, fruibile e capace di aumentare la consapevolezza pubblica.

Il successo di Arpa Fvg, sottolinea Scoccimarro, è frutto di un impegno convinto che va oltre i semplici finanziamenti: formazione, progetti educativi e sensibilizzazione sono strumenti fondamentali per costruire una società fondata sulla sostenibilità. “Non si tratta solo di studiare l’ambiente, ma di farlo comprendere ai cittadini”, ha dichiarato l’assessore, ribadendo la necessità di coinvolgere la popolazione nelle scelte future.

Sinergia istituzionale per l’ambiente

Scoccimarro ha anche posto l’accento sull’importanza delle sinergie tra enti pubblici e istituzioni nel campo della comunicazione scientifica. La divulgazione di dati e studi ambientali, afferma, rappresenta un valore aggiunto per le comunità del futuro, che saranno chiamate a prendere decisioni informate su sviluppo e tutela dell’ambiente.

Il premio verrà consegnato ufficialmente durante la Conferenza annuale della European Meteorological Society, in programma a Lubiana dal 7 al 12 settembre 2025. Si tratta di un appuntamento di rilievo per la comunità scientifica europea, dove Arpa Fvg sarà protagonista per l’eccellenza nella comunicazione ambientale.

