Pordenone, 175 mila euro per progetto stadio in zona Comina

Un primo passo concreto è stato compiuto per la realizzazione del nuovo stadio di Pordenone. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato un finanziamento di 175 mila euro destinato al Comune di Pordenone per avviare lo studio di fattibilità del nuovo impianto sportivo.

Ad annunciare la misura è stata Barbara Zilli, assessore regionale al Bilancio, che ha confermato l’inserimento della somma nel prossimo assestamento estivo di bilancio.

La zona scelta è quella della Comina

La futura casa del calcio neroverde sarà, secondo le previsioni, situata nella zona della Comina, come già indicato dal sindaco Alessandro Basso. Lo stesso primo cittadino ha inserito il progetto del nuovo stadio nel proprio programma elettorale, mantenendo così una prima promessa ai tifosi.

Tuttavia, il passato insegna cautela: più volte sono state annunciate opere simili che poi non si sono concretizzate. Sarà dunque il tempo a dimostrare se questa volta il progetto riuscirà a prendere forma.

Loperfido: “Segnale importante dalla Regione”

Soddisfazione è stata espressa dal deputato Emanuele Loperfido, tifoso neroverde e attento osservatore delle dinamiche cittadine.

“Grande soddisfazione per l’attenzione della Regione – ha dichiarato – che con i prossimi emendamenti di bilancio, in fase di illustrazione e al voto il 22 luglio, darà risposte concrete a progetti ambiziosi portati avanti dalla Giunta Basso”.

Un investimento anche sulla cultura

Oltre allo stadio, nel bilancio regionale è previsto un importante stanziamento per la cultura: in arrivo un milione di euro per sostenere la candidatura di Pordenone a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Secondo Loperfido, “sport e cultura sono settori cruciali per la crescita della comunità” e questi investimenti rappresentano un segnale forte di sviluppo e attenzione per il territorio.

