Donato all’Erpac un plastico della provincia di Gorizia risalente al 1927

Un prezioso plastico storico della provincia di Gorizia, risalente al periodo compreso tra il 1927 e il 1945, è stato recentemente donato alla Biblioteca Provinciale di Gorizia. La donazione, presentata ufficialmente a Villa Olivo, è stata accolta con grande entusiasmo dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale (Erpac FVG).

Il valore storico e culturale del plastico

Realizzato in gesso e incorniciato in legno, il plastico misura 132 cm di larghezza per 167 cm di lunghezza, riproducendo con grande accuratezza la morfologia del territorio della ex provincia isontina. Tra gli elementi rappresentati ci sono principali vie di comunicazione, riferimenti geografici e i centri abitati così come definiti tra il 1927 e il 1947.

La datazione precisa del plastico si colloca probabilmente intorno al 1927, offrendo così un’importante testimonianza storica dell’assetto territoriale dell’epoca.

Arricchimento del patrimonio culturale regionale

Come sottolineato dal vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, questa donazione rappresenta “un significativo arricchimento del patrimonio della Biblioteca Provinciale di Gorizia”, che nel 2016 aveva già ricevuto il Fondo del “Fronte della Gioventù”, composto da circa 900 tra volumi e fascicoli.

La presenza di questo plastico andrà quindi a completare e arricchire ulteriormente le collezioni documentarie già presenti, consolidando il ruolo della Biblioteca come importante punto di riferimento culturale per il territorio.

Appello ai cittadini per nuove donazioni

Durante l’evento, Anzil ha ringraziato calorosamente i donatori per il loro prezioso gesto e ha colto l’occasione per lanciare un appello ai cittadini e ai collezionisti privati che possiedono documenti, oggetti o testimonianze storiche, invitandoli a considerarne la donazione all’Erpac FVG.

Anzil ha ribadito l’affidabilità e la competenza dell’ente nel conservare e valorizzare il patrimonio storico, sottolineando l’importanza che tali testimonianze non vadano disperse ma restino a disposizione della collettività.

L’iniziativa evidenzia ancora una volta l’impegno costante della Regione Friuli-Venezia Giulia e di Erpac FVG nella valorizzazione della memoria storica e culturale, contribuendo a rafforzare l’identità collettiva e la conoscenza del territorio goriziano.

