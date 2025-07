Filippo Giorgi premiato da Confcooperative Fvg per la sostenibilità

Filippo Giorgi, climatologo di fama internazionale e Premio Nobel per la Pace 2007 con l’IPCC, ha ricevuto il Premio Regionale Sostenibilità da Confcooperative Fvg e Associazione delle Bcc del Fvg. La cerimonia si è svolta a Fagagna, nella suggestiva cornice di Cjase Cocèl, durante l’Assemblea regionale celebrativa dei 50 anni di Confcooperative.

Giorgi, ricercatore emerito all’Ictp di Trieste, ha sottolineato durante la sua lectio magistralis l’urgenza del cambiamento: «Il clima del Friuli-Venezia Giulia, a fine secolo, potrebbe somigliare a quello della Sicilia odierna. La transizione ecologica non è più un’opzione ma un obbligo». Ha invitato a usare tutti gli strumenti disponibili per affrontare l’emergenza climatica in modo intelligente ed efficace.

Un premio per chi promuove la sostenibilità

Il Premio Regionale Sostenibilità è un’iniziativa che annualmente valorizza chi si impegna a diffondere i valori della sostenibilità nell’economia e nella società. Come ha ricordato Daniele Castagnaviz, presidente regionale di Confcooperative, la crisi climatica è ormai un tema centrale di politica economica: «Gli effetti sono visibili non solo nell’agroalimentare, ma in ogni settore produttivo».

Studenti protagonisti del cambiamento

Insieme a Giorgi, sono stati premiati anche quattro gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, partecipanti al Concorso scolastico sulla sostenibilità. Gli studenti hanno raccontato, attraverso video, testi e immagini, l’impegno delle imprese cooperative regionali per l’ambiente.

Ecco i premi assegnati dalla giuria:

1° premio alla classe V indirizzo Made in Italy dell’ Isis F. Solari di Tolmezzo

alla classe V indirizzo Made in Italy dell’ 2° premio alla classe IV indirizzo Economico-Sociale dell’ Isis G. Carducci di Trieste

alla classe IV indirizzo Economico-Sociale dell’ 3° premio ex aequo al gruppo n.5 del biennio dell’Isis E. Mattei di Latisana e alla classe V B Scienze Umane del Liceo S. Slataper di Gorizia

Nicola Galluà, segretario generale di Confcooperative Fvg, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Avvicinare il mondo della scuola e quello dell’economia è fondamentale per diffondere i principi della sostenibilità».

Una cooperazione che guarda al futuro

Durante l’assemblea, gli assessori regionali Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen hanno elogiato la sinergia tra il sistema cooperativo e l’amministrazione regionale, ritenendola essenziale per affrontare con efficacia le sfide attuali. A chiudere i lavori, l’intervento del presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini.

Dopo cinquant’anni di attività, Confcooperative Fvg si conferma punto di riferimento per le imprese mutualistiche e solidali della regione. Con 500 cooperative associate, 155.000 soci e 22.000 occupati, rappresenta una forza economica che genera oltre 1,3 miliardi di euro di fatturato aggregato.

