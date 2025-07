Il Friuli-Venezia Giulia investe 240 milioni per il trasporto sostenibile

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha dato il via libera a una manovra di assestamento da circa 240 milioni di euro, che mira a modernizzare infrastrutture e trasporti con una prospettiva sostenibile e innovativa. Come ha dichiarato l’assessore regionale Cristina Amirante, si tratta di un piano ambizioso con una visione moderna e strategica per il territorio.

Trasporto marittimo: la Regione assume il controllo

Una delle novità più rilevanti della manovra riguarda il trasporto marittimo stagionale, che la Regione intende gestire direttamente. Previsto un nuovo bando da 30 milioni di euro complessivi con un investimento annuo di 6 milioni dal 2026 al 2030. L’obiettivo è offrire un servizio più efficiente e sostenibile, potenziando i collegamenti lungo la costa per rispondere meglio alle esigenze di cittadini e turisti.

Rigenerazione urbana e housing sociale

Altro punto chiave della manovra è la rigenerazione urbana con particolare attenzione all’housing sociale. È previsto uno stanziamento di 600mila euro per aiutare i Comuni nella progettazione di interventi che riqualifichino aree dismesse, con lo sviluppo di masterplan o Piani Attuativi Comunali (PAC). Si favoriranno progettazioni partecipate, coinvolgendo le Ater per realizzare nuove abitazioni destinate a persone con difficoltà economiche. Inoltre, prorogati fondi per i centri minori con ulteriori 3 milioni di euro, e ulteriori 3 milioni di euro destinati alle politiche sociali gestite da Ater.

Mobilità sostenibile e infrastrutture potenziate

Significativi interventi sono previsti anche per la mobilità sostenibile. Entro il 2030, è in programma la sostituzione del 50% dei mezzi di trasporto pubblico a gasolio con autobus elettrici o a idrogeno. Sono stanziati 10 milioni di euro per l’ammodernamento dei treni regionali Etr e altri 3,6 milioni di euro per parcheggi di interscambio vicino alle stazioni ferroviarie, a beneficio di tutti i Comuni. La Regione investe inoltre 500mila euro in progetti dedicati alla mobilità ciclabile.

Investimenti nell’edilizia scolastica e patrimonio culturale

Importanti risorse sono destinate anche all’edilizia scolastica, con 20,2 milioni di euro per nuovi edifici innovativi e 27 milioni per manutenzioni straordinarie nelle scuole gestite dagli Enti di decentramento regionale. Infine, grande attenzione anche al patrimonio culturale e ambientale con 7 milioni di euro dedicati agli impianti fotovoltaici e ulteriori 7 milioni destinati al recupero del Castello di Colloredo di Monte Albano. Tra gli interventi infrastrutturali più significativi, spiccano i 62 milioni di euro destinati alla Tangenziale Sud di Udine, cruciale per migliorare la viabilità locale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook