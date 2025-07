Risultati Campionato Italiano Tiro alla Fune 2025

Si sono svolte al Parco Brolo di San Quirino le finali del Campionato Italiano di Tiro alla Fune FIGeST, per le categorie 640 kg e Mix 600 kg. Protagonisti assoluti i migliori team nazionali, tra cui spiccano le Furie Rosse di Tamai di Brugnera, che hanno conquistato con grande determinazione il titolo di campioni d’Italia nella categoria 640 kg. Sul secondo gradino del podio è salita la formazione Scorzè A (Venezia), mentre il terzo posto è stato ottenuto dalla squadra Astra Feltre (Belluno).

Seguono in classifica: quarta la squadra Vazzola (Treviso), quinta la Polisportiva Centese, sesta la Città di Musile, settima la squadra Scorzè B, e ottava la formazione della Federazione Serba.

Scorzè si prende la rivincita nella Mix 600 kg

Nella categoria Mix 600 kg, è stato il team di Scorzè a riscattarsi e a conquistare il primo posto, superando proprio le Furie Rosse, che si sono comunque aggiudicate un prestigioso secondo posto. In terza posizione troviamo ancora una volta la squadra Vazzola (Treviso), seguita al quarto posto dai The Vikings e al quinto dalla Polisportiva Centese.

Grande successo organizzativo e pubblico entusiasta

La competizione, promossa dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali con il patrocinio del Comune, è stata sostenuta pienamente dalla Pro San Quirino, da Arcometa e dall’Unpli. L’evento è stato magistralmente organizzato dal Taf Tiro alla Fune Scorzé, che ha saputo coinvolgere un numeroso pubblico, entusiasta e appassionato, che ha assistito a vere e proprie dimostrazioni di forza e coordinazione, confermando il tiro alla fune come disciplina popolare e radicata nella tradizione.

Le dichiarazioni di Nicola Cappelletto

Soddisfatto per l’esito della manifestazione, Nicola Cappelletto, responsabile del settore outdoor Tiro alla Fune FIGeST, ha dichiarato: «Le finali di San Quirino sono state un vero successo e hanno confermato la crescita straordinaria di questo sport. Abbiamo visto gare di altissimo livello, squadre con una preparazione fisica e mentale eccellente. Complimenti alle Furie Rosse e a Scorzè per le meritate vittorie, frutto di allenamenti intensi e grandi sacrifici. Ringrazio tutte le squadre per l’impegno e la sportività dimostrati, il Comune di San Quirino per l’accoglienza, e l’area del Brolo, location perfetta per l’evento».

