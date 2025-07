Udine, studenti del Malignani in visita al cantiere di San Domenico

Il quartiere San Domenico di Udine ospita uno dei progetti di rigenerazione urbana più importanti della città, e ora diventa anche un’opportunità formativa. Ater Udine ha infatti deciso di aprire le porte del cantiere agli studenti delle scuole superiori, trasformando l’area di lavoro in una vera e propria aula a cielo aperto. L’obiettivo è coinvolgere i giovani e far conoscere da vicino le professioni legate al mondo dell’edilizia, sfatando i luoghi comuni su un settore spesso considerato poco attrattivo.

Malignani in prima linea: gli studenti protagonisti

I primi a partecipare al progetto sono stati gli studenti delle classi quarta e quinta dell’ISIS Arturo Malignani di Udine, accompagnati dai propri docenti. Durante la visita, guidata dall’ingegnere Massimo Cisilino e dal geometra Ines Della Mea, gli studenti hanno potuto seguire le varie fasi del cantiere: dalla demolizione iniziale fino alle prime fasi costruttive. Un’occasione unica per vedere dal vivo come nasce un edificio, dalla progettazione alla realizzazione pratica.

Sicurezza e formazione al primo posto

Per garantire un’esperienza sicura e altamente formativa, il progetto ha coinvolto anche Adriacos di Latisana, l’impresa che esegue i lavori, e il Centro edile per la formazione e la sicurezza di Udine. Sono stati adottati i più alti standard di sicurezza, permettendo agli studenti di muoversi tra le diverse aree operative del cantiere in totale sicurezza, ma senza rinunciare all’interazione diretta con le attività lavorative.

Scoprire l’edilizia come opportunità concreta

Dietro l’iniziativa c’è un messaggio chiaro: l’edilizia è un settore moderno, tecnologico e pieno di opportunità. I promotori del progetto vogliono stimolare l’interesse dei giovani, offrendo un’alternativa concreta per il loro futuro professionale. Durante la visita, è emerso quanto sia importante toccare con mano ogni aspetto del lavoro in cantiere, dalle difficoltà operative fino alla soddisfazione di contribuire a qualcosa di utile per la collettività.

Un percorso che continuerà nel tempo

L’iniziativa non termina con l’anno scolastico in corso. Ater Udine ha annunciato che le visite guidate proseguiranno anche a partire da settembre 2025, con la possibilità di partecipare per nuove classi e istituti. L’invito è rivolto a tutte le scuole del territorio che vogliono offrire ai propri studenti un’esperienza di orientamento professionale pratica e coinvolgente, direttamente sul campo.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook