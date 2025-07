Zannier a Roma: «Urgente ripensare la gestione idrica europea»

La preservazione delle risorse idriche, fondamentali per l’agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, richiede nuove norme europee e il completamento delle opere infrastrutturali necessarie. Questo è il messaggio forte espresso da Stefano Zannier, assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, durante la tavola rotonda a Roma, organizzata nell’ambito dell’assemblea nazionale dell’Associazione nazionale dei Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi).

Normativa europea e sostenibilità idrica

Secondo Zannier, è cruciale ripensare profondamente la cornice normativa europea per adattarla meglio alle esigenze specifiche del territorio, garantendo una gestione sostenibile della risorsa idrica a supporto delle attività agricole. L’assessore ha ribadito l’importanza di modernizzare le infrastrutture idriche, utilizzando fondi europei, statali e regionali già stanziati.

Investimenti puntuali e pianificati

Zannier ha sottolineato con forza che in Friuli-Venezia Giulia gli investimenti procedono in linea con i cronoprogrammi stabiliti, garantendo la massima efficienza nell’utilizzo delle risorse economiche, sia quelle provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), sia quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). «Non verrà sprecato neanche un centesimo», ha assicurato Zannier.

Il ruolo strategico dei Consorzi di bonifica

Nel suo intervento, l’assessore regionale ha evidenziato il ruolo chiave dei Consorzi di bonifica, i quali devono collaborare attivamente con il settore agricolo e le amministrazioni locali. Solo così sarà possibile elaborare piani strutturati di gestione delle risorse idriche che abbiano una chiara prospettiva di continuità nel tempo.

Critica ai comitati contrari alle opere

Zannier ha espresso una critica netta ai comitati locali che ostacolano sistematicamente la realizzazione di nuove opere idrauliche. Ha ricordato che la sicurezza idrogeologica della regione dipende proprio dalle infrastrutture esistenti, come dighe e canali scolmatori, che hanno protetto il territorio dalle recenti piene.

La sfida futura sarà dunque quella di coniugare sostenibilità ambientale, sicurezza territoriale e produttività agricola, attraverso un quadro normativo aggiornato e opere idrauliche adeguate alle esigenze del Friuli-Venezia Giulia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook