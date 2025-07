15 milioni in più per infrastrutture e rigenerazione urbana in FVG

Con l’approvazione degli ultimi emendamenti all’assestamento di bilancio, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha deciso di rafforzare il comparto Infrastrutture e Territorio con un incremento di oltre 15 milioni di euro, che porta lo stanziamento complessivo a più di 255 milioni di euro. Lo ha annunciato l’assessore Cristina Amirante durante un’audizione in I Commissione integrata del Consiglio regionale, sottolineando il carattere strategico degli investimenti.

Quattro milioni per l’abitare sociale e la rigenerazione urbana

Uno degli interventi di maggiore impatto riguarda un contributo di 4 milioni di euro destinato ai Comuni per contrastare l’aumento dei costi dell’edilizia. Le risorse saranno impiegate per sostenere progetti di abitare sociale e rigenerazione urbana, promuovendo abitazioni innovative dal punto di vista energetico, funzionale e tecnologico.

“L’obiettivo – ha spiegato Amirante – è rispondere rapidamente al fabbisogno abitativo, in particolare nei Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli che partecipano ai Consorzi di sviluppo economico locale.

Mobilità sostenibile: 5 milioni per la ciclovia FVG6

Altro punto chiave della manovra è la promozione della mobilità sostenibile: vengono stanziati 5 milioni di euro per l’acquisizione di aree necessarie alla progettazione della ciclovia FVG6.

L’assessore ha definito l’intervento come “un’iniziativa strategica per valorizzare la mobilità dolce”, con l’obiettivo di connettere meglio il territorio regionale e incentivare modalità di trasporto ecologiche.

Logistica: nuove aree di sosta per mezzi pesanti

In ottica di rafforzamento delle infrastrutture logistiche, è previsto un finanziamento di un milione di euro per la realizzazione di aree di sosta per mezzi pesanti. Queste saranno situate nei pressi di zone industriali appartenenti ai Consorzi di sviluppo economico, così da offrire supporto al trasporto su gomma e migliorare l’organizzazione delle aree produttive.

Cultura e recupero edilizio: fondi per l’ex cinema Stella Matutina

Un ulteriore investimento riguarda il settore culturale e il patrimonio edilizio: 1,8 milioni di euro sono stati destinati all’Università di Udine per completare i lavori di ristrutturazione dell’ex cinema teatro Stella Matutina di Gorizia.

Un progetto importante non solo per il mondo accademico, ma anche per il rilancio culturale e urbano della città.

