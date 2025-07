Blitz antidroga a Gorizia: uomo arrestato con oltre 30 grammi di eroina

Nel tardo pomeriggio del 18 giugno, la Polizia di Stato di Gorizia ha tratto in arresto un uomo di 53 anni, residente a Monfalcone, per violazione della normativa sugli stupefacenti. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio condotto in abiti civili dalla Squadra Mobile della Questura.

Il comportamento sospetto e l’inseguimento

Gli agenti, in servizio nella zona di via Montesanto a Gorizia, hanno notato un movimento rapido e sospetto da parte dell’uomo, che sembrava aver appena fatto ingresso dal confine sloveno. Insospettiti, hanno deciso di intervenire e di fermarlo per un controllo.

Il ritrovamento dell’eroina

Poco distante dal punto in cui l’uomo è stato fermato, gli agenti hanno rinvenuto un involucro abbandonato, apparentemente gettato per disfarsene durante l’avvicinamento. Il contenuto è stato analizzato dalla Polizia Scientifica, che ha confermato la presenza di 33 grammi di eroina. La sostanza è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle procedure di identificazione e verbalizzazione, il 53enne è stato dichiarato in stato di arresto. L’uomo dovrà ora rispondere del reato previsto dalla normativa italiana in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook