Euroforte di Buja, inaugurato il rinnovato punto vendita

È stato inaugurato il rinnovato punto vendita Eurospar “Euroforte” di Buja, situato lungo la Strada provinciale Osovana. L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità e rappresentanti del territorio, tra cui l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, il sindaco di Buja Silvia Maria Pezzetta, il direttore vendite affiliati di Despar Nord FVG Fabrizio Cicero, e i titolari Flavio e Maurizio Forte.

“Le attività che investono sul territorio sono un segnale concreto di fiducia nel futuro“, ha dichiarato l’assessore Zilli, sottolineando come la famiglia Forte incarni la passione per il lavoro e l’amore per il Friuli-Venezia Giulia. “Quando un punto vendita si rinnova, si rinnova anche il senso di comunità e la consapevolezza di offrire un servizio che diventa presidio sociale per il paese”, ha aggiunto.

Tradizione e innovazione: la storia della famiglia Forte

La famiglia Forte ha alle spalle una lunga storia imprenditoriale iniziata alla fine degli anni ’50 con Barnaba Forte, che aprì un piccolo negozio a Buja. Negli anni successivi, Learco Forte e Caterina Taboga hanno portato avanti l’attività anche dopo il terremoto del 1976, garantendo continuità e servizio alla comunità da una struttura prefabbricata.

Dal 1989, i figli Flavio e Maurizio Forte hanno consolidato la collaborazione con il marchio Despar, avviando un percorso di crescita che li ha portati, nel 2003, a trasferire l’attività nell’attuale complesso commerciale. Oggi, con la ristrutturazione del punto vendita, la famiglia Forte guarda alla quarta generazione, pronta a raccogliere il testimone.

Un punto vendita rinnovato per un servizio migliore

Il nuovo Euroforte impiega 18 collaboratori, di cui 3 neoassunti, e si estende su oltre 1.000 metri quadrati. La ristrutturazione ha permesso di riorganizzare i reparti in chiave più moderna e funzionale, dedicando particolare attenzione ai prodotti freschi: ortofrutta, macelleria, pescheria e gastronomia.

“La ricerca della qualità e l’offerta di prodotti friulani buoni e genuini è un’ulteriore dimostrazione dell’attaccamento della famiglia Forte alla propria terra”, ha commentato Zilli.

Un esempio di imprenditoria locale che guarda al futuro

L’inaugurazione dell’Euroforte rappresenta un esempio virtuoso di come la sinergia tra tradizione familiare e grande distribuzione possa contribuire a rafforzare il tessuto economico e sociale del territorio. La famiglia Forte continua così a investire in innovazione, qualità e comunità, consolidando il ruolo del punto vendita come vero e proprio presidio sociale per Buja.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook