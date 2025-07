FVG, laboratorio verde: la nuova strategia su fotovoltaico e comunità energetiche

Il Friuli-Venezia Giulia è stata la prima Regione italiana a varare una legge che distingue aree idonee e non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici. Il provvedimento – mai impugnato dal Governo – semplifica le autorizzazioni su superfici industriali, commerciali, artigianali, parcheggi e siti già antropizzati, mentre tutela i terreni agricoli di pregio.

Quasi 500 milioni di euro per il fotovoltaico privato

Dal 2023 la Giunta regionale ha stanziato circa mezzo miliardo di euro per famiglie, imprese ed enti: 215 mln nel biennio 2023-24, altri 70 mln nel 2025 e ulteriori fondi in arrivo con la prossima finanziaria. L’obiettivo è accelerare l’autoconsumo e abbattere le bollette, in linea con il Green Deal europeo.

Il ruolo strategico di FVG Energia

Per sostenere grandi progetti in partenariato pubblico-privato (PPP), la Regione punta su FVG Energia, società interamente pubblica che assisterà gli investitori nella riconversione di ex aree militari e di altri siti oggi “difficili”. La controllata curerà anche i bandi e il monitoraggio dei risultati ambientali.

Nasce la Comunità energetica regionale “Io Sono FVG”

È in fase avanzata l’iter per la Comunità energetica rinnovabile (Cer) “Io Sono FVG”, che metterà in rete cittadini, imprese, associazioni di categoria ed enti locali. Il progetto – illustrato dall’assessore Fabio Scoccimarro – punta a condividere l’energia prodotta, generare risparmi e favorire investimenti diffusi sul territorio.

Sinergie istituzionali e visione di lungo periodo

La stretta interlocuzione fra Regione e Governo ha evitato impugnative e creato un modello replicabile in tutta Italia. Con norme chiare, incentivi robusti e una governance dedicata, il Friuli-Venezia Giulia si candida a diventare hub nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili in chiave sostenibile e partecipata.

