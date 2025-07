Lignano si illumina per dire “no” allo spreco d’acqua

Venerdì 11 luglio alle 21.30, Lignano diventerà teatro di una spettacolare iniziativa di sensibilizzazione ambientale. La torre piezometrica di Lignano Pineta sarà infatti protagonista di un’installazione di photomapping firmata Cafc, per lanciare ufficialmente la campagna “Risparmia ogni goccia – Save every drop – Spare jeden Tropfen”. Le immagini proiettate racconteranno il valore dell’acqua attraverso la bellezza del territorio, coinvolgendo residenti e visitatori in un messaggio condiviso in tre lingue.

La torre idrica come simbolo di unione e consapevolezza

L’iniziativa ha scelto come “schermo” ideale la torre del serbatoio idrico di Lignano Pineta, uno dei simboli del paesaggio locale e parte integrante della vasta rete idrica che Cafc gestisce in 134 Comuni dell’ex provincia di Udine. Le proiezioni artistiche realizzate da Barbara Picotti mettono in scena i paesaggi di montagna, collina, pianura e mare, collegati tra loro dal filo invisibile ma essenziale dell’acqua. L’installazione sarà visibile ogni sera dalle 21 alle 24 fino al 24 agosto, regalando uno spettacolo di luce e colore che parla di sostenibilità e rispetto.

Gesti semplici per risparmiare: la vera sfida è culturale

Il presidente di Cafc, Salvatore Benigno, sottolinea come oggi la sfida principale sia culturale: “L’acqua che esce dai nostri rubinetti è frutto di un lungo lavoro, ma il cambiamento passa da piccoli gesti quotidiani”. Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, fare la doccia anziché il bagno, usare gli elettrodomestici a pieno carico, installare frangigetto e recuperare l’acqua piovana sono alcune delle buone pratiche consigliate. La campagna sarà visibile anche su social, stampa e mezzi pubblici, per raggiungere il maggior numero di persone possibile.

L’acqua del rubinetto? Sicura, controllata e di qualità

Un altro aspetto centrale della campagna è la valorizzazione dell’acqua potabile distribuita da Cafc. “Non sprecare non significa non consumare”, sottolinea l’azienda. Al contrario, l’invito è a bere con fiducia l’acqua di rubinetto, che recenti analisi hanno confermato come pura, sicura e pienamente conforme ai parametri di legge, anche per quanto riguarda i Pfas.

In particolare, in tutti i campioni analizzati, i valori di Pfas sono risultati inferiori a 10 ng/L, ben al di sotto del limite normativo di 100 ng/L per la somma dei 24 composti. Un dato che conferma la qualità e l’affidabilità di una risorsa fondamentale, che va protetta con consapevolezza ogni giorno.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook