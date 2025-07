Mucillagini, Arpa FVG lancia un’infografica per cittadini e turisti

Sul sito web e sui canali social di Arpa FVG è disponibile da oggi una nuova infografica dedicata alle mucillagini. Si tratta di un fenomeno naturale che, pur non essendo attualmente presente nelle acque regionali, è importante conoscere per saperlo riconoscere e affrontare in futuro.

“È un fenomeno che per il momento non si è manifestato nelle nostre acque, ma che va conosciuto”, ha spiegato Fabio Scoccimarro, assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, intervenuto a Trieste durante la presentazione del progetto.

Balneabilità eccellente lungo la costa regionale

La costa del Friuli-Venezia Giulia gode attualmente di una balneabilità ottimale, confermata dai monitoraggi costanti di Arpa. Le acque del Golfo di Trieste risultano sicure per la balneazione, a testimonianza della qualità ambientale della regione.

L’obiettivo della nuova infografica è quello di informare cittadini e turisti senza creare allarmismi, chiarendo le caratteristiche delle mucillagini e delle schiume galleggianti: eventi generalmente naturali e non pericolosi.

Prevenzione e coinvolgimento attivo dei cittadini

“Vogliamo educare senza allarmare e informare senza banalizzare”, ha sottolineato Scoccimarro. “Gli studi e le tecnologie ci permetteranno di affinare ulteriormente il monitoraggio, anche grazie al contributo attivo dei cittadini, che potranno inviare segnalazioni, immagini e osservazioni raccolte sul campo”.

Questa partecipazione potrà arricchire le conoscenze scientifiche e favorire azioni concrete di prevenzione e gestione. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per i settori più vulnerabili, come la pesca e il turismo balneare.

Cause e imprevedibilità del fenomeno

Gli esperti di Arpa hanno ricordato che le mucillagini sono causate da molteplici fattori ancora non del tutto chiariti e che si tratta di un fenomeno difficile da prevedere. L’infografica realizzata da Arpa è consultabile online nella sezione di approfondimento “Mucillagini, schiume galleggianti, acque colorate”.

Un’iniziativa per la tutela del mare

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma regionale volto a tutelare il mare e promuovere una cultura ambientale diffusa, soprattutto in un contesto come quello del Golfo di Trieste, fortemente legato alle attività turistiche e marine.

