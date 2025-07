Fedriga rilancia il turismo FVG: no ai rincari, sì al turismo slow

“Il Friuli-Venezia Giulia ha bisogno di accrescere la propria capacità ricettiva”: così il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha aperto il suo intervento a Trieste, presso lo stabilimento balneare Sticco Mare, in occasione della presentazione del nuovo numero della rivista Ies – Trieste Lifestyle. Il governatore ha sottolineato come il turismo in regione stia andando molto bene, ma serva potenziare le strutture per accogliere i flussi in crescita.

Turismo slow e marchio unificato: la strategia vincente

Fedriga ha ribadito l’importanza di puntare su un modello di turismo slow, capace di valorizzare le peculiarità e le bellezze locali racchiuse in pochi chilometri. Una scelta strategica che si sposa con il marchio regionale “Io Sono Friuli-Venezia Giulia”, considerato uno strumento efficace per promuovere un’immagine unitaria e distintiva del territorio.

Grandi eventi e promozione in TV per rafforzare l’attrattività

Nel suo intervento, Fedriga ha annunciato che la Regione continuerà a investire nei grandi eventi, considerati volano di attrazione turistica, e che è in fase di preparazione una nuova campagna promozionale televisiva. Un esempio concreto di promozione vincente è rappresentato dalla sponsorizzazione dell’Udinese calcio, che ha garantito un ritorno d’immagine significativo: “Per ottenere lo stesso impatto della Serie A, avremmo dovuto spendere tredici volte di più”, ha spiegato il presidente.

Fedriga: “No ai rincari eccessivi, servono regole”

Il presidente della Regione ha anche lanciato un monito contro le speculazioni sui prezzi in occasione di eventi di grande richiamo. In particolare, ha criticato gli aumenti di alcune strutture in vista del concerto di Robbie Williams, previsto il 17 luglio a Trieste, e si è augurato che non si ripetano rincari spropositati per la Supercoppa del 13 agosto a Udine, che vedrà affrontarsi Paris Saint Germain e Tottenham.

“Sì al mercato e al business, ma diamoci delle regole”, ha ammonito Fedriga, aggiungendo che la Regione valuterà con attenzione il comportamento degli operatori turistici, premiando chi saprà mantenere un profilo etico ed equilibrato

