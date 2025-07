Campionissimi a Trieste: sport e valori per i giovani

“Campionissimi è ormai un’iniziativa tradizionale nel panorama sportivo triestino”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante l’inaugurazione del summer camp, ospitato presso l’impianto sportivo di San Giovanni in viale Sanzio. Un progetto che unisce sport, benessere e socialità, pensato per offrire ai giovani e alle famiglie un’alternativa educativa e coinvolgente durante l’estate.

Un’iniziativa per crescere con lo sport

Campionissimi si rivolge a bambini e ragazzi appassionati di calcio, ma anche a chi si avvicina per la prima volta a questo sport. Roberti ha sottolineato come l’evento rappresenti un ambiente sano e divertente, in cui i partecipanti possono apprendere valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e la disciplina.

“È perfetto sia per chi vuole migliorare le proprie capacità tecniche, sia per chi desidera iniziare a giocare a calcio”, ha aggiunto l’assessore. Alla base del progetto c’è la volontà di far crescere le nuove generazioni attraverso la pratica sportiva e l’educazione al movimento.

Il sostegno della Regione e l’importanza del gioco di squadra

La Regione Friuli-Venezia Giulia, con il pieno sostegno della Giunta Fedriga, riconosce in Campionissimi un modello da supportare. “Vogliamo promuovere lo sport tra ragazze e ragazzi e Campionissimi risponde in pieno a questa missione”, ha ricordato Roberti.

Il patron del camp, Matteo Medani, insieme al suo team, ha accolto l’assessore e ha presentato lo staff che accompagnerà i giovani atleti nelle prossime due settimane. Un lavoro organizzativo che si traduce in un’esperienza formativa e indimenticabile per i partecipanti.

Il successo dell’Inter Camp e il valore aggiunto per il territorio

Uno dei punti di forza dell’edizione 2025 è stata la collaborazione con l’Inter Camp, che si è appena concluso con ottimi risultati. Questa sinergia ha rappresentato un salto di qualità per l’intero progetto, valorizzando ulteriormente la proposta formativa e sportiva.

“Campionissimi ha fatto conoscere Trieste e il Friuli-Venezia Giulia a una platea più ampia, con un significativo numero di iscritti anche da fuori regione” – ha evidenziato Roberti, sottolineando il valore turistico e promozionale dell’iniziativa.

