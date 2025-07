Aria pulita a Maniago, lo conferma Arpa FVG

Le recenti rilevazioni effettuate da Arpa FVG a Maniago confermano che non sono presenti criticità significative nella qualità dell’aria. A darne conferma è l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, durante un recente incontro in videocollegamento con il Municipio di Maniago.

I parametri analizzati includono sostanze particolarmente sensibili come le diossine e i policlorobifenili, nonostante questi non siano strettamente normati dalla legislazione vigente. I risultati ottenuti ribadiscono un quadro positivo già emerso in precedenti campagne di monitoraggio sulla pedemontana pordenonese.

Ozono, criticità diffusa a livello europeo

L’unico elemento di attenzione resta l’ozono, inquinante che non proviene direttamente dalle attività umane ma rappresenta una problematica diffusa su scala europea. “L’ozono è un problema ambientale che riguarda tutta l’Europa”, ha spiegato Scoccimarro, evidenziando come questa criticità derivi principalmente dalla particolare conformazione morfologica del Friuli-Venezia Giulia e dagli influssi dell’aria stagnante proveniente dalla pianura Padana.

Il Piano Regionale della Qualità dell’Aria

Scoccimarro ha sottolineato come nel nuovo Piano Regionale della Qualità dell’Aria sia stata inserita una specifica attenzione all’analisi cumulativa delle fonti emissive, soprattutto nei poli industriali. Questo approccio integra e completa le valutazioni già previste dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), includendo anche sostanze non normate. Tale scelta è stata definita dall’assessore come un impegno di trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini.

Investimenti per un monitoraggio sempre più capillare

La Regione Friuli-Venezia Giulia continuerà a sostenere Arpa FVG attraverso investimenti mirati, volti a migliorare ulteriormente le tecnologie e le strumentazioni per un monitoraggio sempre più accurato della qualità dell’aria. L’obiettivo finale è quello di garantire che le decisioni politiche siano basate su dati scientifici precisi e aggiornati, tutelando così salute e ambiente.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook