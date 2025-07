Riqualificazione del Museo Ferroviario di Trieste, torna la storica copertura rimossa nel ’42

Il Museo Ferroviario di Trieste è al centro di un progetto di riqualificazione di altissima qualità, destinato a diventare una delle principali attrazioni turistiche e culturali del Friuli-Venezia Giulia. A comunicarlo è stato il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, nel corso della conferenza stampa organizzata per illustrare l’avanzamento dei lavori.

Centro polivalente per cittadini e turisti

Il progetto non riguarda solo la ristrutturazione di un edificio, ma prevede il recupero della storica stazione, trasformandola in un centro polivalente con spazi dedicati alla ristorazione, eventi culturali e una sezione alberghiera. Secondo Fedriga, il Museo Ferroviario diventerà un punto di aggregazione essenziale per cittadini e visitatori.

Investimento importante e sinergia istituzionale

Per realizzare quest’opera sono stati stanziati complessivamente 25 milioni di euro, con un contributo regionale di 500 mila euro. All’iniziativa partecipa attivamente la Fondazione FS italiane, promotrice principale del progetto, insieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia e al Comune di Trieste. Alla conferenza stampa erano presenti anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, il sindaco Roberto Dipiazza, il direttore generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa e il progettista Sabato Gargiulo.

Il ritorno della storica copertura

Tra le novità più significative del progetto figura il ripristino della copertura originaria del complesso, rimossa nel 1942 per motivi bellici. Il completamento di questo importante intervento è previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, segnando un passo decisivo nella valorizzazione storico-architettonica del museo.

Turismo e cultura al centro della riqualificazione

L’intervento punta a rafforzare l’attrattività turistica e culturale di Trieste e dell’intera regione, con ricadute positive sull’economia locale e sulla qualità della vita dei cittadini. La riqualificazione del Museo Ferroviario testimonia la volontà di investire sul patrimonio storico per creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook