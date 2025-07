Europeo di pattinaggio a rotelle 2025, il grande ritorno a Trieste

Trieste sarà nuovamente al centro dell’attenzione internazionale ospitando il Campionato europeo di pattinaggio artistico a rotelle, che si svolgerà dall’1 al 14 settembre 2025. Un evento eccezionale per prestigio e impatto sul territorio, promosso dall’Asd Polet con il sostegno straordinario della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Un evento straordinario riconosciuto dalla Regione

La Giunta regionale, su proposta del vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil, ha deciso di assegnare un contributo straordinario per supportare l’organizzazione del prestigioso evento sportivo. L’eccezionalità del Campionato europeo è stata determinata principalmente dalla sua valenza internazionale e dalla rilevante partecipazione prevista.

Una manifestazione internazionale di prestigio

Saranno infatti ben 18 le nazioni partecipanti, con centinaia di atleti coinvolti in tutte le specialità del pattinaggio artistico. Le gare saranno riservate sia alle categorie assolute sia a quelle giovanili, garantendo uno spettacolo sportivo di altissimo livello.

“Si tratta di una competizione continentale che porterà a Trieste atleti, tecnici, dirigenti e famiglie provenienti da tutta Europa”, ha dichiarato Anzil, sottolineando l’importanza dell’evento anche dal punto di vista turistico e di promozione territoriale.

Un’opportunità per il territorio

La presenza di centinaia di visitatori internazionali che soggiorneranno in città per due settimane rappresenta una straordinaria occasione per mostrare le bellezze e l’ospitalità di Trieste e del Friuli-Venezia Giulia. L’evento fungerà da vetrina internazionale per la regione, generando importanti ricadute economiche e turistiche.

Tempistiche straordinarie e precedenti storici

La concessione del contributo straordinario si è resa necessaria anche a causa delle tempistiche particolari: l’assegnazione dell’evento da parte della Federazione italiana sport rotellistici è avvenuta infatti due mesi dopo il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande ordinarie di contributo.

Quello del 2025 sarà il terzo campionato europeo ospitato da Trieste, che ha già accolto con successo le edizioni del 1980 e del 2003. Questo terzo appuntamento conferma la città come un punto di riferimento nel panorama internazionale del pattinaggio artistico.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook