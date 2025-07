La Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato importanti provvedimenti a sostegno della sostenibilità ambientale e dell’uso responsabile delle risorse idriche. L’iniziativa, promossa dall’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, prevede l’erogazione di contributi a privati e Comuni per incentivare il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche.

Contributi per il recupero delle acque meteoriche ai privati

Per il 2025 la Giunta regionale ha stanziato 250 mila euro a favore di cittadini e condomini che realizzeranno sistemi per il recupero dell’acqua piovana. Il contributo coprirà fino al 40% delle spese sostenute, con un massimo di 7.500 euro per singolo intervento. Questi impianti avranno lo scopo di raccogliere, filtrare, trattare e stoccare le acque recuperate dalle coperture degli edifici, che potranno poi essere riutilizzate a scopi non potabili, come l’irrigazione di giardini e orti.

Fontane ornamentali con sistemi di riciclo nei Comuni

I Comuni riceveranno contributi complessivi pari a 450 mila euro per la realizzazione di sistemi di riciclo nelle fontane ornamentali pubbliche. Questa misura permetterà di coprire fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, con un tetto massimo di 15 mila euro per intervento e fino a 50 mila euro per ciascun Comune. L’obiettivo è riqualificare i centri urbani riducendo significativamente gli sprechi idrici, migliorando al contempo il decoro e la qualità ambientale delle città.

Incentivare comportamenti virtuosi e sostenibili

Secondo l’assessore Scoccimarro, questi interventi rappresentano passi decisivi per lo sviluppo di una mentalità ecologica nella comunità regionale, promuovendo abitudini quotidiane che possano concretamente incidere sulla riduzione degli sprechi e sulla tutela delle risorse naturali.

Gli avvisi pubblici relativi a queste iniziative saranno emanati a breve, consentendo ai cittadini e agli amministratori locali di avviare tempestivamente le pratiche per l’accesso ai finanziamenti regionali.

