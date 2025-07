Trasporti ferroviari: Nodo di Udine e Lunetta di Gorizia, iter burocratici a buon punto

Procedono spediti gli iter burocratici e finanziari per il potenziamento infrastrutturale ferroviario del Nodo di Udine. A confermarlo è Cristina Amirante, assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio del Friuli-Venezia Giulia, che ieri ha partecipato a Roma a un incontro tecnico con i vertici di Rete ferroviaria italiana (Rfi).

Durante la riunione si è fatto il punto sulla situazione dei lavori, sottolineando che il cronoprogramma per il Nodo di Udine è già in fase avanzata e definito sotto l’aspetto finanziario. Una notizia positiva per la mobilità ferroviaria regionale, che punta a migliorare significativamente il collegamento lungo l’asse Udine-Trieste-Venezia.

Lunetta di Gorizia: lavori al via dopo il progetto esecutivo

Altro tema centrale affrontato è stato quello della “Lunetta di Gorizia”, un progetto strategico che mira a connettere direttamente la linea ferroviaria Udine-Monfalcone con la tratta Gorizia-Nova Gorica. Questo intervento consentirà un notevole efficientamento, eliminando l’attuale necessità di effettuare manovre nella stazione centrale di Gorizia, ottimizzando tempi e costi operativi.

“Abbiamo appreso con soddisfazione che l’iter per la Lunetta di Gorizia sta procedendo velocemente”, ha dichiarato Amirante. “Dopo la positiva conclusione della valutazione di impatto ambientale, adesso si passa alla fase della redazione del progetto esecutivo, preludio alla gara d’appalto e all’avvio concreto dei lavori”.

Interventi ferroviari regionali e PNRR

Durante l’incontro si è discusso anche degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), focalizzandosi sull’efficientamento tecnologico della linea ferroviaria Trieste-Venezia. Questi lavori sono cruciali per garantire una maggiore puntualità e sicurezza nel trasporto ferroviario regionale, oltre a sostenere la transizione ecologica tramite l’adozione di tecnologie più avanzate.

In definitiva, il Friuli-Venezia Giulia prosegue il suo percorso di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie, rafforzando la propria posizione come snodo strategico nel Nordest italiano.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook