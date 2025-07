Dal divano al prestito: come ottenere un finanziamento completamente online con firma digitale

Nell’era dei servizi on-demand, siamo abituati a ottenere quasi tutto con un clic, aspettandoci la stessa semplicità e rapidità in ogni ambito. Il mondo del credito, però, è rimasto a lungo legato a processi più tradizionali, fatti di attese e di burocrazia. Oggi, finalmente, questo divario è stato colmato; la tecnologia ha reso possibile richiedere un finanziamento con la stessa efficienza di un acquisto online, in modo sicuro e legalmente valido. Il segreto di questa innovazione è la firma digitale: è proprio grazie a questo strumento che è nato il prestito completamente online con firma digitale, una soluzione che permette di gestire l’intera pratica dal proprio computer, trasformando un processo un tempo lungo e complesso in un’esperienza moderna e accessibile.

Fase preliminare di preparazione e simulazione

Ancor prima di avviare la richiesta, è fondamentale avere le idee chiare: grazie ai numerosi simulatori online, è possibile calcolare in pochi istanti la rata mensile in base all’importo desiderato e alla durata del rimborso, ottenendo una stima del TAEG, il costo totale del credito. Questa fase di esplorazione permette di individuare la soluzione più sostenibile per il proprio bilancio.

Parallelamente, è utile preparare in formato digitale (come PDF o immagine JPG) i documenti che verranno richiesti: un documento di identità valido, la tessera sanitaria per il codice fiscale e i documenti che attestano il reddito, come le ultime buste paga per un lavoratore dipendente o il Modello Redditi per un lavoratore autonomo.

Invio della richiesta

Una volta scelta l’offerta, inizia il processo di richiesta vero e proprio, che parte con l’identificazione certa del richiedente. Per superare la necessità di un riconoscimento di persona, le piattaforme online utilizzano sistemi digitali sicuri. Il metodo più diffuso e rapido è l’identificazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette di confermare la propria identità in modo istantaneo e certificato. In alternativa, molti istituti offrono il video-riconoscimento: una breve videochiamata con un operatore o una procedura guidata in cui ci si scatta un selfie e si fotografa il proprio documento.

Superato questo passaggio, si procede con il caricamento dei documenti reddituali preparati in precedenza, direttamente sulla piattaforma del fornitore. Un prestito completamente online con firma digitale elimina del tutto la necessità di stampare o inviare documenti cartacei.

La firma del contratto

Anche questo passaggio avviene in modo interamente digitale, ma con procedure che ne garantiscono la massima sicurezza e il pieno valore legale. Il contratto viene inviato al richiedente via email o reso disponibile in un’area riservata. La firma avviene tramite un processo di Firma Elettronica Avanzata o Qualificata. Solitamente, questo implica l’inserimento di un codice di sicurezza “usa e getta” (OTP – One Time Password) che viene inviato via SMS al numero di cellulare certificato del richiedente. Questo meccanismo lega in modo univoco la volontà di firmare alla persona, conferendo al documento la stessa validità legale di una firma autografa su carta.

Attesa della conferma

Una volta firmato digitalmente il contratto, la palla passa all’istituto di credito per le verifiche finali e la delibera definitiva. Grazie all’automazione dei processi, questa fase è solitamente molto più rapida rispetto alle pratiche tradizionali. In caso di esito positivo, la somma richiesta viene accreditata direttamente sul conto corrente del richiedente in tempi brevi.

