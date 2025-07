Nuove linee di credito per i professionisti pordenonesi fino a 40.000 euro

È stata siglata un’importante intesa tra Fidimpresa Friulveneto e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone (Odcec) per favorire l’accesso al credito e agli strumenti di finanziamento per professionisti e imprese del territorio pordenonese.

L’accordo prevede servizi consulenziali gratuiti o a tariffe agevolate, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti e migliorare la liquidità, sfruttando i fondi agevolati messi a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Consulenza gratuita per i commercialisti iscritti all’Odcec

Nel dettaglio, gli iscritti all’Odcec di Pordenone potranno beneficiare gratuitamente di un servizio di consulenza dedicato alla valutazione, approfondimento e promozione degli strumenti di garanzia e supporto finanziario.

L’iniziativa è pensata per rispondere in modo efficace alle esigenze di liquidità e investimento dei professionisti, permettendo un utilizzo più consapevole e mirato delle opportunità esistenti.

Pacchetti agevolati per i clienti degli studi professionali

Non solo i commercialisti, ma anche i clienti degli studi aderenti all’Ordine potranno usufruire dell’accordo. A loro è riservato un pacchetto di consulenza a tariffa agevolata, utile per accedere a diversi strumenti finanziari. Tra questi, figura anche la Sabatini Fvg, una misura regionale che sostiene l’acquisto di macchinari, attrezzature e beni strumentali per l’impresa.

Linee di credito dedicate fino a 40.000 euro

Un altro punto fondamentale dell’accordo riguarda l’attivazione di linee di credito diretto, pensate appositamente per gli iscritti all’Ordine. L’importo massimo erogabile è di 40.000 euro, con condizioni economiche vantaggiose rispetto ai normali canali bancari.

Questa misura mira a semplificare e velocizzare l’accesso alle risorse, favorendo lo sviluppo professionale e imprenditoriale nel Pordenonese.

Le parole dei protagonisti

Secondo Cristian Vida, vicepresidente di Fidimpresa Friulveneto, l’accordo si inserisce in una più ampia strategia di informazione, consulenza e assistenza per un uso più efficiente delle fonti finanziarie disponibili, in particolare quelle agevolate regionali.

Vida ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione con l’Odcec di Pordenone, sottolineando come questa sinergia rappresenti un passo importante nel sostegno concreto alle PMI locali, in un contesto economico che richiede strumenti sempre più flessibili e accessibili.

Anche Alberto Sandrin, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone, ha evidenziato l’importanza dell’accordo:

«Questo protocollo rappresenta un’opportunità concreta per i nostri iscritti e per le imprese che seguiamo ogni giorno. In un momento in cui il sostegno all’economia reale è fondamentale, creare ponti tra il mondo professionale e gli strumenti finanziari a disposizione è una priorità assoluta».

