Le valli del FVG in mostra a Trieste negli scatti d’autore di Diego Cinello

La bellezza naturale delle valli e delle montagne del Friuli-Venezia Giulia è protagonista assoluta nella mostra fotografica intitolata “Le Valli del Friuli-Venezia Giulia”, inaugurata oggi nella Sala dei Passi Perduti del Consiglio regionale a Trieste. L’esposizione raccoglie gli scatti straordinari del fotografo friulano Diego Cinello, originario di Fagagna, che ha saputo catturare con grande sensibilità l’essenza più autentica e nascosta della regione.

L’importanza della mostra nell’attuale contesto politico

Come sottolineato dall’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, l’inaugurazione arriva in un momento di grande affluenza dovuto alle discussioni in Aula sull’assestamento di bilancio. “Questo contribuirà certamente a incrementare il numero di visitatori che avranno la possibilità di scoprire o riscoprire la nostra meravigliosa regione attraverso gli occhi di un artista straordinario come Cinello“, ha dichiarato Zilli.

Tecnica, arte e passione per il territorio

Le opere fotografiche di Diego Cinello rappresentano un patrimonio visivo di rara bellezza, capace di emozionare e far riflettere sul valore paesaggistico e culturale del Friuli-Venezia Giulia. In un’epoca in cui la fotografia digitale e gli smartphone dominano il panorama visivo quotidiano, la mostra offre una preziosa occasione per riscoprire la bellezza della fotografia d’autore, valorizzando la tecnica raffinata e l’occhio artistico del fotografo friulano.

Il Friuli-Venezia Giulia attraverso nuovi sguardi

Gli scatti di Cinello mettono in luce angoli poco conosciuti delle valli e delle montagne, esaltandone i dettagli e mostrando panorami mozzafiato capaci di incantare residenti e turisti. La mostra diventa così un vero e proprio viaggio emotivo, capace di rinnovare l’amore e l’apprezzamento per questa regione tanto affascinante quanto spesso sottovalutata.

La mostra sarà visitabile gratuitamente e rappresenta un’occasione unica per immergersi nel fascino senza tempo delle valli friulane.

