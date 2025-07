Residence 124 a Lignano Sabbiadoro, un nuovo gioiello tra architettura e sostenibilità

LIGNANO SABBIADORO – Con l’inaugurazione del Residence 124, Lignano Sabbiadoro arricchisce ulteriormente la sua offerta turistica, puntando su due elementi fondamentali: bellezza architettonica e sostenibilità ambientale. La nuova struttura rappresenta un esempio virtuoso di come investimenti privati di qualità possano contribuire in maniera concreta allo sviluppo del territorio.

L’impegno della Regione per l’accoglienza turistica

Presente all’evento, l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ha sottolineato come la Regione Friuli-Venezia Giulia stia lavorando attivamente per sostenere il settore dell’accoglienza. Tra le iniziative ricordate vi sono fondi chiusi dedicati al comparto alberghiero e incentivi agli investimenti per migliorare la qualità degli appartamenti a uso turistico. L’obiettivo è ambizioso: elevare la ricettività regionale, migliorare i servizi e le strutture, e favorire la destagionalizzazione. Progetti come il Residence 124, pensati anche per un utilizzo residenziale durante l’inverno, vanno esattamente in questa direzione.

Caratteristiche del nuovo complesso

Il Residence 124 è un esempio di edilizia turistica di alta gamma. Situato lungo Viale Europa, il complesso si compone di 17 unità abitative da 120 mq ciascuna, tutte tricamere. Il progetto è stato firmato dall’architetto Mauro Rossetto e realizzato nell’ambito di un piano particolareggiato approvato dal Comune nel 2000.

L’iniziativa è stata promossa dalla società immobiliare guidata da Marco Pellegrino, amministratore unico, che ha creduto nel potenziale dell’operazione. Un successo confermato dai numeri: oltre il 60% delle unità è già stato venduto, attirando in particolare acquirenti austriaci, tedeschi, slovacchi e cechi. Un segnale chiaro della crescente attrattività internazionale di Lignano Sabbiadoro.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook