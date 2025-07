Transizione digitale ed energetica, la Cciaa stanzia 250mila euro

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine mette a disposizione delle piccole e medie imprese del territorio un bando con un plafond di 250 mila euro finalizzato alla transizione digitale ed energetica. Si tratta di un sostegno concreto alle aziende che intendono investire nell’adozione di tecnologie digitali 4.0 e nell’efficientamento energetico.

I voucher disponibili sono due: il voucher A da 5 mila euro a fronte di una spesa minima di 7.142,86 euro (IVA esclusa) e il voucher B da 10 mila euro per una spesa minima di 14.285,72 euro (IVA esclusa). Le imprese con un rating di legalità valido riceveranno una premialità aggiuntiva di 250 euro.

Spese ammissibili e requisiti

Per poter accedere al contributo, le spese devono essere state sostenute, fatturate e pagate dal 1° gennaio 2025 fino alla data di presentazione della domanda. I costi devono riguardare esclusivamente l’acquisto di servizi e beni destinati alla transizione digitale (Industria 4.0) e alla transizione energetica, ovvero interventi volti a ridurre il consumo energetico aziendale. Tutte le spese ammissibili sono dettagliate espressamente nell’articolo 6 del bando.

Come presentare la domanda

Le imprese interessate devono presentare la domanda entro il 2 settembre prossimo utilizzando esclusivamente la modulistica ufficiale presente nella sezione Contributi camerali del sito www.pnud.camcom.it. Le domande vanno inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Per le aziende con sede in provincia di Udine la domanda dovrà essere inviata all’indirizzo contributi.ud@pec.pnud.camcom.it, mentre per quelle della provincia di Pordenone all’indirizzo contributi.pn@pec.pnud.camcom.it.

Percentuale del contributo

L’agevolazione prevista dalla Camera di Commercio consiste in un contributo a fondo perduto pari al massimo al 70% delle spese ammesse, rappresentando una significativa occasione per accelerare gli investimenti strategici delle PMI locali nella transizione digitale ed energetica

