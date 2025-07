Anziani sul palco: al Teatro Giovanni da Udine nasce “L’Ora di Coro”

Dopo il grande successo di “Musica 0-3”, rassegna musicale dedicata ai più piccoli, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine prosegue il suo impegno nel welfare culturale lanciando il progetto “L’Ora di Coro”, rivolto agli anziani della residenza La Quiete di Udine. L’iniziativa trasforma gli over 80 in protagonisti attivi di un percorso che coniuga musica e socialità, con l’obiettivo di contrastare la solitudine e migliorare il benessere psico-fisico attraverso il canto.

Un progetto per stare insieme

Ideato dal direttore artistico Musica del Teatro, Paolo Cascio, il progetto mira a creare un coro amatoriale in cui gli anziani possano incontrarsi, cantare e condividere momenti conviviali. «Dal 2024 – afferma Cascio – vogliamo proporre attività che vadano oltre la semplice offerta culturale, puntando su un teatro accessibile e inclusivo in grado di promuovere la coesione sociale». Un modo efficace per contrastare l’isolamento degli anziani, valorizzando al tempo stesso memoria e capacità cognitive e motorie attraverso il potere terapeutico della musica.

Canto, memoria e relazioni

Gli incontri del progetto si svolgono direttamente negli spazi del teatro, alternandosi tra il palcoscenico, quando disponibile, e le sale prova, sempre in un clima disteso e informale. Ogni sessione inizia con un momento di accoglienza e socializzazione, prosegue con esercizi vocali e culmina nell’apprendimento di brani popolari, classici o leggeri, adattati appositamente per gli anziani. Le attività sono coordinate dalla maestra Loredana Boito, accompagnata dal pianoforte.

Il coro diventa così anche un’occasione di scambio e racconto, dove la musica favorisce il recupero dei ricordi, creando un autentico ponte tra passato e presente.

Una voce per tutti

Al termine di ogni incontro, i partecipanti hanno modo di confrontarsi tra loro, esprimendo emozioni, sensazioni e suggerimenti per attività future. Questo dialogo aperto e inclusivo testimonia la volontà del Teatro Nuovo Giovanni da Udine di diventare sempre più un luogo vivo e aperto, pronto ad accogliere persone di ogni generazione, trasformando la musica in uno strumento di cura, benessere e inclusione sociale.

“L’Ora di Coro” conferma dunque il ruolo centrale del teatro udinese come promotore di attività innovative e socialmente utili, in grado di portare benefici concreti alla comunità cittadina, a partire proprio dalle persone più fragili.

