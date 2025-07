Confermate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia le tariffe degli skipass per la stagione sciistica 2025-2026, mantenendo invariati i prezzi rispetto all’anno precedente. L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ha presentato ufficialmente le decisioni adottate dalla Giunta, che mirano a sostenere le famiglie e incentivare il turismo giovanile.

Strategia dei prezzi confermata: focus su giovani e famiglie

La scelta strategica di PromoTurismoFVG conferma la completa gratuità sugli impianti per i bambini sotto gli otto anni (nati tra il 2019 e il 2023). Gli skipass per Junior (fino ai 19 anni, nati tra il 2007 e il 2018) e over 75 rimangono fissati al costo simbolico di 10 euro al giorno, rendendo questa offerta tra le più competitive dell’intero arco alpino.

Tariffe per adulti e senior

Gli adulti potranno acquistare lo skipass giornaliero al prezzo di 44 euro in alta stagione e 31 euro in bassa stagione. Per i senior il costo sarà di 38,5 euro in alta stagione e 27,5 euro in bassa. Rimangono invariate anche le scontistiche dedicate alle famiglie, con una riduzione del 30% sui pass CARTAneve e del 25% su Sci@sempre.

Risultati positivi dalla politica tariffaria

L’assessore Bini ha evidenziato gli ottimi risultati ottenuti: durante la stagione invernale 2024-2025 è stato registrato un aumento degli ingressi pari al 10,7% rispetto all’anno precedente, con oltre 900 mila primi ingressi, e un incremento degli incassi del 19%.

Calendario apertura impianti 2025-2026

Gli impianti dei poli sciistici Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri e Tarvisio apriranno ufficialmente il 6 dicembre 2025 e chiuderanno il 22 marzo 2026. Il polo di Sella Nevea estenderà invece la sua stagione fino al 6 aprile. L’alta stagione è prevista dal 20 dicembre 2025 all’8 marzo 2026.

Tariffe speciali e promozioni per residenti e scuole

Continua la promozione speciale dedicata ai residenti nei comuni limitrofi agli impianti, insieme alle vantaggiose tariffe scolastiche, fissate a 10 euro al giorno per tutta la stagione, e agli ulteriori sconti previsti in caso di scarso innevamento.

