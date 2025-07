Tarvisio e Paularo, interventi difficili del Soccorso Alpino del FVG

Intorno alle ore 13.30, una turista austriaca ha riportato un forte trauma facciale a causa di una caduta durante un’escursione sul Monte Lussari, nel territorio comunale di Tarvisio. Tempestivo l’intervento della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, supportata dalla Guardia di Finanza. La donna è stata recuperata in barella e trasportata a valle tramite la cabinovia. L’intervento si è concluso intorno alle 14.30.

Anziano disperso a Paularo

Circa due ore prima, un altro episodio aveva richiesto l’intervento dei soccorsi alpini a Paularo. Un ottantenne, intento a raccogliere funghi nei pressi di Castel Valdaier insieme a un amico, aveva perso l’orientamento dopo essersi separato dal compagno. Nonostante fosse riuscito a comunicare con le squadre di soccorso e con i Vigili del Fuoco, l’uomo si è rivelato difficile da localizzare.

Ritrovamento complicato

Le operazioni di ricerca si sono rivelate complesse, in quanto l’anziano utilizzava un cellulare obsoleto che non permetteva la geolocalizzazione. La sola indicazione che riusciva a fornire era di trovarsi in “una radura”. Andando a tentativi, il disperso ha indirizzato l’equipaggio dell’elicottero di soccorso, segnalando la propria posizione ogni volta che il velivolo passava sopra la zona. Dopo circa dieci minuti di volo, l’uomo è stato individuato, recuperato tramite verricello e portato in salvo. L’operazione si è conclusa alle 12.30.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook