Telecamere anti-aggressione negli ospedali di Udine, firmato l’accordo

È stato sottoscritto a Udine un accordo fondamentale tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc) e la Questura per contrastare con efficacia episodi di violenza, minacce e danneggiamenti nelle strutture ospedaliere, fenomeno purtroppo in costante aumento non solo in Friuli-Venezia Giulia, ma in tutta Italia.

L’importanza strategica del protocollo

Secondo l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, questo protocollo rappresenta un passaggio cruciale per garantire sicurezza e tutela al personale sanitario. L’introduzione di sistemi avanzati di videosorveglianza con allertamento automatico immediato delle Forze dell’ordine mira a garantire interventi tempestivi, tutelando sia gli operatori che gli utenti delle strutture.

Implementazione delle telecamere e sicurezza immediata

Il progetto è già operativo con 12 telecamere attive presso il Pronto Soccorso di Udine, 6 presso il servizio di continuità assistenziale dell’Istituto di Medicina Gervasutta, e 2 presso il servizio Rems di via Pozzuolo. Ulteriori installazioni verranno effettuate a breve anche negli ospedali “spoke” della regione.

Formazione, sensibilizzazione e sostegno psicologico

Oltre alla videosorveglianza, sono previste specifiche attività di formazione e sensibilizzazione rivolte al personale sanitario, in collaborazione con la Polizia di Stato, oltre a procedure facilitate per la denuncia degli episodi violenti e un servizio di sostegno psicologico dedicato alle vittime.

L’obiettivo finale: sicurezza per operatori e pazienti

Il direttore generale dell’Asufc, Denis Caporale, e il questore di Udine, Domenico Farinacci, hanno sottolineato l’importanza di questo protocollo come strumento di prevenzione e intervento immediato, garantendo serenità agli operatori sanitari e un ambiente sicuro per i cittadini che necessitano di cure.

