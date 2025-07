Assestamento di bilancio: 1,2 miliardi per il futuro del Friuli-Venezia Giulia

Con l’approvazione della manovra di assestamento di bilancio estiva 2025, la Regione Friuli-Venezia Giulia mette in campo risorse straordinarie per oltre 1,2 miliardi di euro, confermando un trend di crescita costante e un approccio orientato al lungo periodo. Una cifra che, come sottolineato dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dall’assessore alle Finanze Barbara Zilli, rappresenta una svolta strategica per lo sviluppo socioeconomico del territorio.

Una crescita esponenziale: da 80 a 1.200 milioni in 7 anni

Il raffronto con il passato parla chiaro: dai soli 80 milioni dell’assestamento 2018 si è passati a oltre 1,2 miliardi nel 2025, una crescita esponenziale che testimonia l’efficacia delle politiche economico-finanziarie adottate dalla Regione. Le risorse verranno impiegate su molteplici fronti, per rafforzare famiglie, imprese, infrastrutture, sanità e cultura.

Imprese e produttività

Uno dei capitoli più consistenti della manovra riguarda il sostegno al tessuto produttivo. Con 150 milioni destinati ai fondi di rotazione, la Regione punta a sostenere la liquidità delle imprese, favorendone la resilienza e la competitività. In parallelo, sono stati rifinanziati i contributi per il fotovoltaico, in ottica di transizione ecologica.

Famiglie e welfare

Grande attenzione anche al fronte sociale. Sono stati previsti interventi concreti per il welfare attraverso il rafforzamento di “Dote Famiglia” e del “Pacchetto Scuola”, oltre a misure per aumentare gli organici in ambito sanitario e promuovere progetti di co-housing e edilizia sociale. Più di 800 milioni derivanti dal maggior gettito fiscale saranno investiti in sanità, lavoro, politiche sociali ed enti locali.

Turismo e visibilità internazionale

Il comparto turistico riceve investimenti record con 65 milioni per PromoTurismoFVG e 50 milioni per il Fondo alberghi, mirati al miglioramento della capacità ricettiva e alla valorizzazione delle località strategiche. Fedriga ha sottolineato come l’investimento nel marketing territoriale stia generando un forte ritorno in termini di incoming turistico e visibilità su scala internazionale.

Grandi eventi e identità regionale: verso il 2026 e oltre

La Regione guarda anche al valore della cultura e della memoria. Oltre ai fondi per Capitale Europea della Cultura 2025 e per la candidatura di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, si prepara il programma per il 50° anniversario del terremoto del 1976: un momento di ricordo, riconoscenza e coesione per il popolo friulano.

Infrastrutture e partenariato pubblico-privato come leva per lo sviluppo

Altro punto cardine è l’attenzione alla rete infrastrutturale – anche grazie alla collaborazione con EDR e FVG Strade – e il sostegno al partenariato pubblico-privato, a cui sono destinati 64 milioni di euro. Un modello virtuoso, secondo Fedriga, per coniugare interesse pubblico ed efficienza imprenditoriale.

Verso la Legge di stabilità

Chiusa la sessione estiva con l’approvazione della manovra, la Giunta regionale guarda già avanti: è in corso la preparazione della prossima Legge di stabilità, che manterrà la stessa linea strategica di visione e concretezza. “Siamo impegnati – ha dichiarato Zilli – a garantire benessere, competitività e attrattività al Friuli-Venezia Giulia”.

