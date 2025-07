La Pimpa compie 50 anni e regala una guida del Friuli-Venezia Giulia

La celebre cagnolina Pimpa, amata da generazioni di bambini e creata dal celebre fumettista Francesco Tullio-Altan, diventa protagonista di un originale progetto editoriale destinato a portare piccoli e adulti alla scoperta del Friuli-Venezia Giulia. È stato presentato oggi a Trieste, dall’assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il volume “Pimpa alla scoperta del Friuli Venezia Giulia“, realizzato grazie alla collaborazione tra PromoTurismoFVG e Franco Cosimo Panini Editore.

Un libro che parla ai bambini e incuriosisce gli adulti

Attraverso un linguaggio semplice, divertente e coinvolgente, questo nuovo volume offre un viaggio tra le bellezze paesaggistiche, le tradizioni culturali, le eccellenze gastronomiche e la storia del Friuli-Venezia Giulia. Non solo destinato ai bambini, il libro si propone come un affascinante strumento per coinvolgere anche gli adulti, grazie alla simpatia della Pimpa, che da mezzo secolo accompagna i più piccoli nella scoperta del mondo.

Il successo delle guide di Pimpa

Questa edizione speciale inaugura un format inedito della celebre collana “Le guide di Pimpa“, già nota per il grande successo nel panorama editoriale per ragazzi. Per la prima volta, infatti, una guida della Pimpa viene interamente dedicata a una singola regione, mettendo in luce l’unicità e la ricchezza del Friuli-Venezia Giulia.

Uno sguardo curioso sulla regione

La Pimpa, con i suoi iconici pallini rossi e lo sguardo attento e curioso, accompagnerà i lettori alla scoperta dei luoghi più suggestivi della regione, dai percorsi cittadini agli itinerari immersi nella natura, dalle tradizioni locali ai prodotti tipici. Una modalità efficace per avvicinare anche i più giovani al patrimonio storico, linguistico e culturale del territorio.

Promozione internazionale del Friuli-Venezia Giulia

L’iniziativa editoriale si inserisce in una più ampia campagna promozionale voluta dalla Regione, che negli ultimi tempi ha ottenuto grande visibilità anche internazionale, raggiungendo Paesi lontani come Giappone e Stati Uniti. Il libro, disponibile in italiano e inglese, sarà reperibile presso tutti gli info point regionali.

La Pimpa celebra 50 anni con una mostra itinerante

Quest’anno la Pimpa festeggia i suoi primi 50 anni con la mostra “Buon compleanno Pimpa!“, attualmente ad Aquileia fino al 13 settembre, per poi spostarsi a Udine. Un’occasione ulteriore per celebrare un personaggio entrato nel cuore di grandi e piccini.

