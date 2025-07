Fedriga visita Bazzara Caffè, qualità artigiana e tradizione triestina da 50 anni

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in visita alla storica azienda triestina Bazzara Caffè, ha sottolineato il ruolo fondamentale del caffè nella valorizzazione economica e turistica del territorio regionale. “Il caffè è parte fondamentale della nostra storia imprenditoriale e offre notevoli occasioni non solo in termini di commercializzazione, ma anche in chiave turistica“, ha affermato Fedriga.

Bazzara. tre generazioni di caffè d’autore

Fondata da oltre mezzo secolo, la Bazzara Caffè è riconosciuta per la qualità artigianale della sua torrefazione, esportando il caffè Made in Italy in oltre 35 Paesi nel mondo. Franco Bazzara, attuale presidente, festeggia quest’anno i 50 anni di attività, consolidando il prestigio internazionale della sua azienda.

Innovazione e prestigio internazionale

Marco e Andrea Bazzara, figli del presidente, rappresentano la nuova generazione impegnata a coniugare tradizione e innovazione. Marco è stato recentemente premiato ai New Luxury Awards 2024 per il miglior profumo naturale dell’anno, testimonianza della vocazione innovativa della famiglia.

Trieste Coffee Experts: summit biennale per esperti globali

Andrea Bazzara ha inoltre anticipato i dettagli della prossima edizione del “Trieste Coffee Experts“, che si svolgerà il 6 e 7 dicembre 2025. L’evento ospiterà gli “Stati generali del caffè” e il “Think tank torrefattori”, momenti strategici per il confronto tra i principali attori internazionali del settore, rafforzando ulteriormente il ruolo di Trieste come capitale mondiale del caffè.

Il caffè come leva economica tra turismo e tradizione

Il connubio tra caffè, cultura e turismo promosso da Bazzara è un esempio virtuoso di come il patrimonio imprenditoriale possa stimolare il turismo, creando benefici concreti per tutta la regione Friuli-Venezia Giulia.

