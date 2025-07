Edilizia scolastica: via al bando 2025, 1,4 mln per la sicurezza delle scuole paritarie

La Regione Friuli‑Venezia Giulia apre il bando 2025 dedicato ai proprietari di edifici che ospitano plessi scolastici paritari: 400 mila € per il 2025 e 1 milione € per il 2026, con contributi a fondo perduto fino al 100 % di progetti compresi tra 50 mila e 300 mila euro. L’iniziativa punta a edifici più sicuri, moderni ed efficienti, in linea con le normative tecniche più aggiornate.

Un piano strategico per l’edilizia scolastica regionale

«L’edilizia scolastica è una priorità strategica per la Regione. Intervenire significa prevenire rischi e innalzare gli standard di sicurezza», sottolinea l’assessore a Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, ricordando che manutenzione programmata e prevenzione sono «una scelta di responsabilità e lungimiranza».

Focus sulla prevenzione: le parole di Cristina Amirante

Secondo Amirante, la solidità statica e l’adeguamento sismico degli edifici sono requisiti imprescindibili: «I plessi che accolgono ogni giorno centinaia di studenti devono garantire massima affidabilità». Il bando si inserisce in una strategia più ampia per «strutture scolastiche adeguate alle sfide di un territorio in evoluzione».

Innovazione e inclusione, la visione di Alessia Rosolen

«Garantire scuole sicure e innovative significa mettere al centro il futuro dei giovani», evidenzia l’assessore all’Istruzione e Formazione Alessia Rosolen. Oltre all’edilizia, l’ultimo assestamento di bilancio rafforza il sostegno degli alunni con disabilità nelle scuole paritarie, perché «nessuno resti indietro» e tutti possano sviluppare competenze per il domani.

Chi può accedere ai contributi a fondo perduto

Il bando è rivolto a proprietari pubblici o privati di immobili che ospitano istituti scolastici paritari riconosciuti. Le domande vanno presentate esclusivamente online dal 21 luglio al 15 settembre 2025 (ore 16:00) tramite il portale regionale (Spid, Cie o Cns).

Interventi finanziabili

Ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria;

e Restauro e ampliamento;

e Adeguamento sismico e messa a norma impiantistica;

e Miglioramento di sicurezza e fruibilità delle aree gioco.

Esclusi invece manutenzione ordinaria, arredi, attrezzature, opere temporanee e sistemazioni a verde.

Tempistiche e graduatorie

Le domande saranno valutate con procedura comparativa a punteggio: cantierabilità, numero di alunni, livello di adeguamento sismico e cofinanziamento tra i criteri principali. Le graduatorie usciranno entro 90 giorni dalla scadenza e resteranno valide per due anni, consentendo lo scorrimento in caso di ulteriori risorse.

Obiettivo: scuole più sicure e territorio competitivo

Con questo investimento la Regione mira a rendere la scuola un luogo sicuro, inclusivo e capace di rispondere alle sfide future, consolidando al contempo la competitività del territorio e la qualità dell’offerta formativa.

