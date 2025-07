ITS Academy Udine: 170 diplomati, 31% con 110

L’ITS Academy Udine festeggia 170 nuovi diplomati del biennio 2023-2025 con risultati da primato. Ben 53 studenti hanno ottenuto 110 e 15 anche la lode, con una media finale di 103 su 110. Numeri che confermano la crescente qualità del percorso formativo, sempre più apprezzato da studenti e imprese.

I diplomati, per la maggior parte under 22, hanno completato 21 mesi di formazione specialistica, tra lezioni e stage in azienda. Il titolo ottenuto è il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate (V livello EQF).

Competenze subito spendibili sul mercato

I corsi si sono focalizzati su settori strategici per il Friuli: meccatronica, aeronautica, energia, arredo e turismo, in linea con i bisogni dell’Industria 4.0. Il risultato? Molti diplomati hanno già ricevuto offerte di lavoro, alcuni inizieranno la prossima settimana.

«Il learning by doing è al centro dei nostri percorsi» – spiega Ester Iannis, direttrice dell’ITS – «e i colloqui finali hanno evidenziato progetti applicati di altissimo livello». Le commissioni, presiedute da docenti universitari, hanno espresso grande soddisfazione per la preparazione degli studenti.

Project work da 30 e debutto del corso turismo

Il 31% degli studenti ha conseguito il massimo dei voti, mentre il 39% dei project work ha raggiunto il punteggio massimo (30/30). Ottimi riscontri anche dal corso turismo, alla sua prima edizione d’esame.

Già aperte le iscrizioni per il nuovo biennio

L’ITS Academy ha già aperto le iscrizioni per il nuovo biennio: due selezioni si sono concluse tra maggio e luglio, la prossima è in programma a settembre. L’obiettivo è formare professionisti pronti per il mercato, con competenze concrete e richieste dalle imprese.

