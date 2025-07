Al CRO di Aviano è stato eseguito un intervento chirurgico eccezionale che ha portato alla rimozione di un rarissimo liposarcoma addominale di oltre 15 chili. La massa, lunga più di 40 centimetri, era cresciuta all’interno dell’addome di una paziente di mezza età, compromettendone gravemente la qualità della vita e lasciando poche speranze di guarigione. Il tumore aveva origine dal grande omento, una struttura che riveste e protegge gli organi interni dell’addome.

Una sfida clinica senza precedenti

Il delicatissimo intervento è stato portato a termine venerdì 25 luglio grazie alla collaborazione dell’equipe di Chirurgia Oncologica Generale, guidata dal direttore facente funzioni Claudio Belluco, e del team di Anestesia e Rianimazione, con il direttore Fabrizio Brescia. La complessità del caso era aggravata dalla presenza di oltre 16 litri di liquido all’interno della cavità addominale, che rendevano l’operazione ancor più delicata.

Un tumore da record mondiale

I liposarcomi giganti sono estremamente rari: in letteratura medica sono riportati meno di 20 casi al mondo, nessuno dei quali raggiunge le dimensioni di quello rimosso al CRO. Anche l’anno scorso la stessa equipe aveva affrontato un intervento simile, ma le condizioni attuali della paziente e l’enorme massa tumorale rappresentavano una sfida clinica ai limiti dell’operabilità.

Il gioco di squadra che salva la vita

“Abbiamo accettato la sfida e siamo stati ripagati,” ha dichiarato il dottor Belluco. “La massa è risultata completamente asportabile, e senza la necessità di rimuovere altri organi. Questo intervento dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra chirurghi e anestesisti in casi così critici”. Il medico ha voluto anche ringraziare pubblicamente tutto il personale del CRO per l’impegno, la dedizione e la sensibilità umana dimostrate.

Eccellenza e multidisciplinarietà al servizio dei pazienti

La Chirurgia Oncologica Generale del CRO è un centro di riferimento nazionale per il trattamento dei tumori gastrointestinali, dei sarcomi e dei melanomi. Il team adotta un approccio multidisciplinare per ogni caso, garantendo terapie personalizzate e innovative che mirano non solo alla guarigione ma anche al mantenimento della qualità della vita. Questo nuovo caso conferma l’alto livello di eccellenza clinica e la capacità del CRO di affrontare anche le situazioni più estreme con successo.

