Spiagge senza barriere architettoniche, a Muggia debutta il Mover per la discesa in mare

Un pubblico numeroso ha accolto il taglio del nastro del “Mover”, il primo dispositivo in Friuli-Venezia Giulia che permette alle persone con mobilità ridotta di entrare in acqua senza assistenza. All’evento erano presenti l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, il sindaco di Muggia Paolo Polidori e varie autorità civili e militari.

Un investimento da 47mila euro per l’accessibilità

Il Comune di Muggia ha destinato 47 mila euro all’acquisto e all’installazione del sistema, che verrà collocato ogni giorno sull’arenile e ricoverato in un vicino spazio coperto nelle ore notturne. È il primo accesso al mare per persone con disabilità realizzato nel territorio comunale.

Tecnologia green al servizio dell’autonomia

Il Mover è dotato di pannello solare per la ricarica ecologica e di una struttura che consente l’entrata in acqua in totale sicurezza. L’impianto rappresenta un passo avanti verso un turismo sostenibile e inclusivo.

Il plauso della Regione

«Un progetto che dimostra grande civiltà e trasmette perfettamente l’impegno dell’intero Friuli-Venezia Giulia per l’inclusione sociale», ha dichiarato l’assessore Roberti, sottolineando l’importanza di iniziative che favoriscano l’autonomia delle persone con disabilità, residenti e visitatori.

Ricadute sociali e turistiche

La presenza di un’infrastruttura accessibile potenzia l’attrattività di Muggia come meta balneare aperta a tutti, allineandosi alle migliori pratiche europee in materia di accessibilità universale. L’iniziativa potrebbe fungere da modello per le altre località costiere della regione.

Prospettive future

L’Amministrazione comunale guarda già oltre: si studiano ulteriori interventi per rendere l’intera riviera muggesana accessibile, puntando su spiagge attrezzate, percorsi privi di barriere e servizi dedicati.

