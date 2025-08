Friuli-Venezia Giulia: Labiotest punta su sanificazione tecnologica

Labiotest, storica azienda friulana parte del Gruppo Luci, specializzata nel trattamento delle emissioni e nella qualità dell’aria, entra nel capitale della startup innovativa B Zero System, con sede in Veneto. L’operazione mira ad ampliare l’offerta di soluzioni efficaci per la sanificazione degli ambienti indoor più critici, rafforzando la posizione del gruppo nel settore della salute ambientale.

Unire esperienza e innovazione per ambienti più sicuri

Fondata oltre trent’anni fa, Labiotest possiede un consolidato know-how nella progettazione di impianti per la gestione di odori, polveri e contaminanti chimici, con attività in Italia e all’estero. Questa nuova partnership consente all’azienda di espandere la propria presenza nel settore della salubrità degli ambienti chiusi, come ospedali, scuole e RSA. Adriano Luci, amministratore unico di Labiotest, ha sottolineato che questa scelta rappresenta una naturale evoluzione verso un modello integrato di qualità ambientale.

Tecnologia all’avanguardia per sanificazione costante

B Zero System, nata nel 2022 a Torre di Mosto (VE), è specializzata in sistemi avanzati di sanificazione automatizzata continua. Il prodotto di punta, B Zero Sanity, agisce creando un film protettivo invisibile che garantisce una costante azione antibatterica e antivirale, senza interferire con materiali delicati come attrezzature elettroniche o documenti. Questo sistema è stato progettato per ambienti altamente frequentati e particolarmente sensibili, come terapie intensive, sale operatorie e scuole. Mauro Franzin, legale rappresentante della startup, ha evidenziato che l’unione tra tecnologia e esperienza industriale di Labiotest permette di affrontare situazioni critiche con soluzioni innovative e sostenibili.

Un ecosistema integrato di salute e sostenibilità

L’obiettivo strategico della nuova collaborazione è la creazione di un vero e proprio ecosistema scalabile che integri tecnologie per il controllo della qualità dell’aria e sistemi avanzati di sanificazione ambientale. Questo approccio coniuga salute pubblica, tecnologia e sostenibilità, puntando al benessere delle persone e alla sicurezza degli ambienti quotidiani. Grazie al supporto di laboratori accreditati e collaborazioni internazionali, Labiotest intende così estendere la propria influenza nel settore della sanificazione indoor, confermandosi un leader innovativo e responsabile nel campo ambientale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook